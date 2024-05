El Avilés aprieta por Linares, que tiene ofertas de equipos andaluces

Diego Baeza, presidente del Avilés, continua en búsqueda de un nuevo director deportivo. Tras el despido de Javier Vidales hace unas semanas, el blanquiazul lleva unos días trabajando en el fichaje de un responsable para la parcela deportiva del club, consciente de que el tiempo apremia, ya que el resto de equipos empieza a moverse en el mercado. El gran favorito para hacerse con el puesto sigue siendo Miguel Linares, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, pero la operación no está siendo sencilla. Aunque el jienense ya estuvo en el Suárez Puerta, en el encuentro entre el Avilés y el Manchego del play-out, las negociaciones no han acabado de cerrarse, ya que cuenta con interés de varios equipos del sur de España.

Su gran trabajo en el Linares, con el que llegó a pelear el ascenso a Segunda División, no ha caído en saco roto, lo que hace que tenga un gran cartel en el sur de España. Aunque en el UCAM Murcia no llegó a cumplir los objetivos que se esperaban, ya que se quedaron a seis puntos de los puestos de play-off, su fama sigue intacta. No es para menos, ya que consiguió llevar al Linares de Tercera a Primera Federación, categoría en la que jugó dos play-offs de ascenso a Segunda pese a ser uno de los presupuestos más bajos. Por eso, son varios los equipos del Grupo 4 que tratan de hacerse con sus servicios, conscientes de que el cartel del Linares le coloca como uno de los mejores directores deportivos de la categoría. A favor de esos equipos está, además, la cercanía con su lugar de nacimiento, Jaén, baza que juega en contra de los intereses del Avilés. A eso se suma también que en el sur de España los clubes tienen mayores presupuestos, lo que provoca que puedan superar las ofertas del cuadro blanquiazul. A pesar de todo ello, desde el cuadro avilesino confían que su propuesta y su proyecto deportivo sirvan para traerlo a Asturias y que sea el constructor del nuevo equipo que juegue en el Suárez Puerta.

Durante estos días el fichaje del director deportivo es la gran preocupación del Avilés, que por ahora no quiere oír hablar de fichajes hasta no conocer a ciencia cierta quien será el encargado de confeccionar la plantilla. Tanto el capítulo de renovaciones como el de incorporaciones están, por el momento, aparcados, ya que no quieren comprometer la futura planificación más allá de los jugadores que tienen contrato en vigor con el club. Por eso nombres como Yayo, jugador que Rozada ya ha pedido al club para que recale como cedido, tendrán que esperar.

Durante los últimos días han sido varios los nombres que se han vinculado con el puesto de director deportivo del Avilés, pero la prioridad está clara. Uno de ellos ha sido el de Pedro Menéndez, jefe de captación del Sporting, que coincidió con Javi Rozada en el Lealtad y en el Racing de Santander, aunque su llegada está totalmente descartada. Otro de los nombres que se descartan es el de Joaquín Barrios, exdirector deportivo del Langreo, que por motivos personales ha abandonado el cuadro langreano y busca seguir su carrera cerca de Madrid, donde reside su familia.

Lo que está claro es que el Avilés quiere cerrar el fichaje del director deportivo lo antes posible. El cuadro blanquiazul no quiere repetir los errores del año pasado cuando, tras alargarse la temporada por tener que disputar el play-off de ascenso, a lo que se sumó el fichaje, semanas más tarde, de Javi Vidales, los avilesinos empezaron a cerrar incorporaciones mucho más tarde que sus rivales. Por eso se afanan para cerrar en los próximos días una llegada que les permita abrir el capítulo de fichajes y renovaciones.

