Barcelona - Real Madrid en directo

La plaga de lesiones que llena la enfermería de Can Barça pone cuesta arriba los partidos a un Barcelona de contrastes, que no conoce la derrota todavía en este curso liguero pero que suda la gota gorda para sacarlos hacia delante. Solo dos de sus siete victorias en esta campaña liguera han sido por una renta superior a un gol (2-0 vs Cádiz y 5-0 vs Real Betis), obteniendo sus tres últimos triunfos con goles en el último cuarto de hora de partido (Celta de Vigo, Sevilla y Athletic Club).