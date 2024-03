Valencia CF - Real Madrid en directo

Retomando el encuentro desde el más puro barómetro futbolístico, el equipo dirigido por Rubén Baraja regresa a su feudo tras no vencer en su último encuentro como local, en un partido en el que fue superior al Sevilla, pero donde se atascó de cara gol. No obstante, la respuesta de los valencianistas en casa forma parte del éxito que está obteniendo esta campaña, no habiendo perdido un solo encuentro en LaLiga en Mestalla desde el pasado 27 de septiembre (0-1 vs Real Sociedad).