La opinión del día sobre el Sporting: Javier Fernández tiene un dolor

Parecía que se había acostumbrado a él, que la experiencia de llevar unos años en el cargo había logrado mitigarlo, enterrarlo en lo más profundo. Pero no, ahí sigue ese dolor, esa angustia de JF. La propiedad no comprende por qué su gestión no genera unanimidad. Por qué se cuestiona, por ejemplo, que el Sporting acuda al “crédito Tebas” cuando la culpa de todo la tiene el covid.

Que sí presidente, que muchas empresas de este planeta, incluidos algunos medios de comunicación, han tenido que pedir prestado. Pero no todas las mercantiles tienen un pasado tan negro como el Sporting. Por eso el sportinguismo con memoria no se fía, también tiene su dolor.

Y sí presidente, sabido es que no se hace responsable de lo que ocurrió durante la etapa de los validos (ojo, sin tilde) del Fernandismo 1.0, como aquella siniestra del tal García Amado. Pero es que ese sportinguismo pone todo el periodo de la SAD en una balanza y el resultado deja mucho que desear. Da la sensación de que ni devolviendo al equipo a Europa habrá perdón. Así que lo mejor es aprender a convivir con ese dolor. Todos.