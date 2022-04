La opinión de Antonio Rico: Hola y adiós

En “Harper, investigador privado”, la insoportable, bella y joven Miranda Sampson (interpretada por Pamela Tiffin) pregunta al detective Lew Harper (nada más y nada menos que Paul Newman) que si conduce tan rápido para impresionarla. Harper, seco como un Martini seco y duro como un pan de tres días, responde: “Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término”. Fin de la conversación y fin del coqueteo. La respuesta de Harper es muchas veces la única respuesta posible no solo ante la coquetería inconsistente sino ante la idiotez, la tontería, la banalidad o la provocación. Por ejemplo. Hola, ¿no cree que los “Beatles” están sobrevalorados y que el único mérito de John Lennon es haber muerto joven haciendo un bonito cadáver? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que si los clásicos del cine en blanco y negro se hubieran rodado hoy seguro que serían en color, así que no hay nada malo en colorearlos para que sean más actuales y menos aburridos? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que la pizza con piña es el mayor invento culinario desde el bocadillo de nocilla con chorizo? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que sería bueno que ciudades como Roma, Venecia o Barcelona limitaran la entrada de turistas para que los viajeros como nosotros no tengamos que soportar los atascos en la Capilla Sixtina? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que un tortazo a tiempo como el de Will Smith a Chris Rock puede solucionar muchos problemas, incluida la guerra de Ucrania? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que lo mejor no es ser machista ni feminista, sino neutral? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que “Los Simpson” ya cansan un poco? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que la fotografía es un arte sobrevalorado porque cualquiera puede poner una cámara delante de las cosas? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que estamos manipulados y hay que tener la mente abierta a la posibilidad de que los extraterrestres construyeran la pirámide de Keops, de que el Apolo XI no llegara a la Luna, de que Elvis Presley siga vivo, de que Miguel Bosé tenga razón en todo y de que si reproduces al revés “Stairway to Heaven” de “Led Zeppelin” se escuche un mensaje satánico? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que la única diferencia entre Joan Miró y yo cuando pintarrajeo un papel es que yo no soy famoso? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós. Hola, ¿no cree que todas las ideas son respetables, todas las religiones son respetables, todos los gustos son respetables y nadie puede impedirnos luchar para alcanzar nuestros sueños? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós.

Hola, ¿no cree que el boom artificial del fútbol femenino es un intento de llevar la ideología de género al deporte? ¿No cree que habría que acabar con el fútbol y dedicar el dinero que se gasta en estadios, futbolistas y retransmisiones a luchar contra la pobreza en el mundo? ¿No cree que Bale se siente triste en Madrid? ¿No cree que un fin de semana sin fútbol trae paz a las almas? ¿No cree que sin fútbol los bares y las salas de estar de nuestras casas se llenarían de conversaciones filosóficas, políticas y artísticas? ¿No cree que cuando los niños juegan al fútbol aprenden a ser competitivos y violentos y a creer que solo vale la victoria? ¿No cree que el hecho de que el Museo del Barça sea más visitado que el Museo Picasso es una prueba de la degradación estética, moral y educativa de nuestra sociedad? ¿No cree que saber la lista de los reyes godos es más importante que saber la alineación de la selección española que ganó a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica? Tiene usted una forma de empezar las conversaciones que les pone término. Adiós.