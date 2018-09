La inversión extranjera repunta en Asturias: 22,3 millones de euros en el primer semestre

La inversión productiva extranjera repunta en Asturias. Durante el primer semestre del año la inyección de fondos se elevó a 22,3 millones de euros, lo que supone 18 millones más que entre enero y junio de 2017, año que se cerró con un inversión total extranjera de 31,6 millones de euros. Alemania es el principal país de origen de los fondos.

La inversión extranjera se redujo a mínimos en los primeros años de la crisis. Entre 2007 y 2009 no llegó a superar los 13 millones de euros anuales. En 2010 la cifra se elevó a 29 millones y a partir de ahí los números se dispararon: 505 millones en 2011; 62 en 2012; 872 en 2013; 487 en 2014; 1.510 en 2015 y 292 en 2016. Esas inyecciones de capital desde el exterior contribuyeron a la recuperación económica de Asturias, pero en 2017 la inversión se desplomó hasta 31 millones de euros. No obstante, no se encendieron las alarmas porque multinacionales instaladas en Asturias como Arcelor-Mittal, Saint-Gobain o Bayer anunciaron ese año nuevas grandes inversiones a realizar en los próximos ejercicios y los frutos empiezan a recogerse.

Según los datos que acaba de publicar la Secretaria de Estado de Comercio, en el primer semestre de este año la inversión extranjera fue de 22,3 millones de euros y Alemania, con casi 18,5 millones de euros, fue el país de origen de la mayoría de ese dinero. Multinacionales germanas como Bayer están llevando a cabo importantes inversiones para modernizar sus factorías en Asturias. La multinacional química posee en Langreo un centro de producción de principios activos en el que se concentra la fabricación de ácido acetilsalicílico para Aspirina.

Después de Alemania, el principal país inversor en Asturias fue México, con casi 3,5 millones de euros. Las históricas relaciones económicas entre el Principado y el país americano viven un momento álgido y en los últimos años se han materializado importantes inversiones en sectores como el hotelero o el de la alimentación.

El resto de la inversiones productivas extranjeras en Asturias durante el primer semestre del año procedieron de países con los que Asturias también tiene fluidas relaciones económicas: Reino Unido, Francia, Suiza, Estados Unidos, Venezuela y Portugal.

El comercio exterior

La inversión extranjera repunta en Asturias pero las exportaciones, otro de los salvavidas durante la crisis, descienden. El Principado fue en el primer semestre del año la región que registró una mayor caída de las ventas en le exterior, del 6,3% según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) difundidos ayer.

El valor de las exportaciones en Asturias entre enero y junio fue de 1.955 millones de euros mientras que el de las importaciones, que también registró un descenso (del 1,5%) fue de 2.075 millones de euros. Con esos datos el saldo comercial del Principado es negativo, de -120,4 millones de euros.

Las semifacturas no químicas y los bienes de equipo fueron los sectores asturianos más exportadores, con 767 y 498 millones de euros, respectivamente, que equivalen al 39 y al 25% del total de las ventas en e l exterior. En la importación destacan las materias primas, con un valor de 774 millones (el 37% del total).