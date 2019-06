Dia cerrará este mes 22 tiendas en Asturias tras no encontrar comprador para ellas

La compañía de distribución Dia cerrará este mes 22 de los 118 supermercados que tiene en Asturias una vez que no se han recibido ofertas de compra durante el periodo en el que han estado a la venta. Los cierres no afectan a las enseñas Dia & Go y La Plaza de Dia, dos de las cinco marcas de supermercados con las que opera el grupo.

Asturias es la segunda provincia en la que habrá más cierres, tras los 26 previstos en Barcelona, y por delante de los 20 que se realizarán en Madrid. Las clausuras en Asturias se suman a la de uno de los dos centros logísticos de la empresa en la región, situado en el polígono del Espíritu Santo, en Colloto (Oviedo).

El pasado mes de marzo, el grupo, que atraviesa por graves dificultades económicas y financieras, anunció la clausura de 258 de sus 3.497 establecimientos en España (el 7,37%) si en un periodo prudencial no aparecían ofertas de otros grupos para tomar en traspaso los locales (la mayoría lo son en alquiler) y dar continuidad a la actividad comercial y subrogar a la plantilla. Ayer la empresa confirmó en el juicio por la demanda planteada por CC OO contra el recorte de empleo en la empresa que este mes cerrará 219 tiendas en España y que existen expectativas para que las 39 restantes puedan ser transferidas a otro operador y eludir su clausura.

Según un documento citado por Europa Press, los cierres de tiendas en Asturias sumarían 22, pero este dato no fue confirmado ni desmentido por la empresa ayer por la tarde. Si finalmente se confirma esta cifra, significará que dos de las 24 tiendas abocadas a la venta o al cierre en el Principado habrían encontrado un comprador para proseguir con su explotación.

Las 24 tiendas asturianas que forman parte del lote llamado al cierre o a la venta están localizadas en 14 de los 78 municipios de la región. Se trata de las sucursales situadas en San Lázaro, La Estrecha, Vázquez de Mella, Melquiades Álvarez y Camino Tela (Oviedo); Guipúzcoa, Peña Santa de Enol, Cataluña y Jardín Botánico (Gijón); Gutiérrez Herrero y El Quintal (Avilés); Rafael del Riego y Carretera general (Mieres); Avenida de Viella y Florencio Rodríguez (Siero); Avenida de Taramundi (Vegadeo); Polígono La Central (San Martín del Rey Aurelio); Agustín Blanco (Pravia), Barrio Nuevo (Valdés); Avenida de Castilla (Cangas de Onís); Ramiro I (Castrillón); Hermanos González Blanco (Gozón); Villabella (Grado) y Román Romano (Llanes).

El ERE pactado por Dia con Fetico y UGT, con el rechazo de CC OO, implica un recorte de 1.604 de los 26.709 trabajadores del grupo en España y 149 de los 1.264 empleados en el caso de Asturias. La venta de tiendas (podrían ser 39 en España) aliviaría ligeramente esta cifra.

Además del cierre de supermercados de las marcas Dia Market, Dia Maxi y Cada Dia, la compañía tiene actualmente en venta sus cadenas de perfumerías Clarel, con ocho locales en Asturias, y su red de "cash &carry" Max Descuento, de los que existen cinco en la región.

Tras haber llegado a un acuerdo de refinanciación de su deuda con la banca, está pendiente de la ampliación de capital por 500 millones que lidera el accionista Letter One, dueño del 69,75%.