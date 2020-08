Iberdrola activa el parque marino East Anglia, con anclajes fabricados en Avilés

Instalación de una de las estructuras del parque eólico marino East Anglia One.

Iberdrola, a través de su filial Scottish Power Renewables, ha puesto en marcha en aguas británicas del Mar del Nortel el parque eólico marino de East Anglia One, la mayor instalación de este tipo del grupo energético español y una de las más relevantes del mundo.

La instalación, de la que ha sido proveedora de componentes (pilotes para el anclaje de las torres) la compañía avilesina Windar, y tiene una potencia instalada de 714 megavatios y las 102 turbinas que lo conforman ya están operativas. El complejo ya está produciendo energía renovable y limpia para 630.000 hogares británicos.

Iberdrola tiene ahora en proyecto el parque eólico East Anglia Hub, que será superior en volumen y potencia al ahora inaugurado y que englobará tres instalaciones que sumarán una capacidad total de 3.100 megavatios: East Anglia One North, East Anglia Two y East Anglia Three.

El desarrollo de este gran complejo, cuyo inicio está previsto para 2022, requerirá una inversión de 6.500 millones de libras esterlinas, más de 7.600 millones de euros.