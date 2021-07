“Duro Felguera tiene que aprovechar esta oportunidad, y lo vamos a hacer”

–Cuando le ofrecieron el cargo ¿tardó en decidirse?

–No. Fue una decisión con un componente emocional importante. Duro Felguera es una empresa emblemática y de referencia, y para una persona de Gijón como yo, que la veía como una gran empresa de ingeniería cuando estudiaba aquí al lado, es muy motivador. No tomé la decisión mirando los números y si era la mejor oferta profesional, sino que en la ecuación lo que imperó fue lo que necesitaban esta empresa y mi tierra. Quiero ser parte y líder de la solución. Pensé que era el momento de revertir a mi tierra mi experiencia profesional. Fue una decisión fácil porque fue muy emocional. Para mi Duro Felguera tienen una alta significación.

–¿El apoyo de los accionistas este miércoles en la junta general tiene una proyección mayor que la mera aprobación de decisiones que eran en sí mismas cruciales?

–Ha sido muy importante para alinearnos bien con lo que quieren los accionistas y para la generación de valor con esta operación y con el plan estratégico. Por lo tanto, tiene un gran valor más allá de la aprobación de acuerdos concretos porque supone la confirmación de que estamos de acuerdo en el camino a seguir, y más cuando se obtuvo un apoyo masivo. Es un refrendo al modelo de gestión.

La compañía tiene gran potencial. Espero un aumento rápido del volumen de negocio

–Ratificado ya por los accionistas el acuerdo de reestructuración financiera, ¿cuándo podría Duro Felguera disponer de avales bancarios para empezar a normalizar su actividad comercial?

–Los avales forman parte del acuerdo con la banca. Se prevé una línea de 80 millones, de los que 20 millones deben liberarse en breve, en unas semanas. No tenemos una fecha precisa. Lo estamos concretando. Es uno de los puntos sobre los que ahora se está hablando con los bancos. Tenemos que concretarlo en pocas semanas. Disponer de avales es clave para contratar.

–¿Tiene expectativas de empezar a tener contratos?

–Veo un gran potencial comercial y posibilidades de contratación. Somos optimistas sobre las oportunidades de mercado. Tras la vacunación, se está produciendo una reanimación económica y vemos reactivación de proyectos que estaban parados. Y además Duro Felguera está en mejores condiciones de solvencia financiera que antes y tenemos buenas referencias.

–¿Será fácil de disipar el deterioro de marca y de confianza que se haya podido producir por los avatares vividos por el grupo?

–Estoy convencido de que sí. Duro Felguera tiene una historia de más de 160 años y ya superó otras circunstancias difíciles. Estos cinco o seis últimos años complejos se diluyen en una larga trayectoria e imperará la reputación, el alto conocimiento y la gran experiencia de la compañía, nuestras muchas referencias y haber demostrado que cumplimos con nuestros clientes aportando valor diferencial. Aunque haya habido algún daño a la marca, los fundamentales de la marca Duro Felguera siguen activos.

Volver a beneficios tardará entre 15 y 24 meses después de que relancemos la contratación

–¿Se han planteado un plazo determinado para la incorporación de un inversor industrial?

–Éste es un proceso clave. Tenemos que darnos tiempo para elegir bien y para ser atractivos de modo que puedan surgir más opciones de inversores interesados. Estamos notando el aumento del interés por Duro Felguera y no queremos limitarnos los plazos por lo importante y estratégico que es esto para la compañía. Estamos trabajando intensamente. No estamos dejando pasar el tiempo. Esperamos resolverlo en varios meses. Queremos hacer un proceso óptimo de selección porque es vital.

–¿Ha sido ésta la causa de que hayan pedido y logrado del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas una prórroga de tres meses, hasta el 30 de septiembre, para que se ejecute la segunda fase del rescate?

–Lo pedimos con la idea de optimización y avanzar más con la búsqueda del inversor. Aunque no es un aspecto obligado, sí altamente deseado.

–¿Tienen prefigurado un perfil preciso de qué tipo accionista les gustaría incorporar y procedente de qué sector?

–El proceso de búsqueda está abierto a todas las opciones. Preferiblemente, deseamos un inversor industrial que tenga sinergias con nuestro negocio pero valoraremos todas las opciones. Queremos hacer un proceso óptimo de selección. Es crucial.

–Que en la junta general hayan ampliado el consejo en dos puestos ¿es una anticipación para la entrada del nuevo accionista?

–Está pensado para dar estabilidad al consejo y que sea el adecuado para la empresa. No está condicionado. Está dirigido a la gobernanza, aunque también tenemos que tener en cuenta la búsqueda del inversor y la entrada del Principado.

–El rescate estatal por 120 millones más 6 millones del Principado, siendo una aportación muy relevante, ¿podría ser insuficiente para un grupo que perdió 171,6 millones en 2020 y 436,5 millones desde 2015? ¿Urge ampliar capital?

–En el plan de viabilidad está prevista la ampliación de capital para robustecer la situación patrimonial y la liquidez de la compañía. Pero también tenemos perspectiva de desarrollo del negocio, lo que debemos tenerlo en cuenta. La búsqueda del inversor, aunque no es algo absolutamente obligado en el acuerdo, es clave para el futuro de la compañía, aunque, más que para su supervivencia, para el desarrollo del negocio y como catalizador para la aceleración del plan estratégico.

Esperamos los primeros avales en semanas y sumar un inversor en varios meses

–¿Preferiría que se canalizaran como capital los 30 millones de rescate estatal (de un total de 120 millones) que el Gobierno autorizó a aportar bien como tal o como préstamo participativo?

–Sí, preferimos que esos 30 millones (o la cifra que pueda ser posible) se aporten como capital, dado que el préstamo participativo tiene un coste superior y porque sería importante que el fondo estatal se incorporara como accionista por el fortalecimiento que eso supondría para la imagen de la empresa y para todos los grupos de interés.

–¿Puede la empresa aguantar hasta el 30 septiembre sin el segundo tramo del rescate?

–Tenemos estudiados los estados de caja y, por nuestro nivel de tesorería, será posible. Pedimos aplazar el proceso hasta esa fecha para tener más tiempo y llegar a una solución mejor.

–¿Cómo está siendo la relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y con los bancos?

–Tenemos reuniones periódicas de seguimiento. Es una relación muy fluida, muy buena y muy profesional.

–¿Siguen negociando con el fondo Fortress para venderle derechos de cobro de litigios y arbitrajes?

–Seguimos en contacto y concertando el acuerdo y también estamos estudiando otras opciones.

–¿Es factible que la sociedad pueda revertir pronto su tendencia de pérdidas de los últimos seis años (salvo el pequeño beneficio de 2019) o llevará aún algún tiempo salir de los “números rojos”?

–Existe una inercia porque tenemos un nivel de contratación bajo por las dificultades que existieron para disponer de avales, que son vitales para poder contratar. Ahora vemos firmes posibilidades de lograr contratos, pero convertir esto en facturación y en resultados operativos llevará tiempo. Hay un “decalaje” de unos 15 a 24 meses entre lo uno y lo otro.

–La deuda comercial con proveedores era de 120 millones al cierre de 2020. ¿Cómo está siendo la relación con estos acreedores?

–La cifra actual ya es algo menos. Tenemos una buena relación con los proveedores y acreedores. Lo que estamos encontrando son proveedores muy comprometidos con la situación y con Duro Felguera. Tenemos que impulsar la contratación de nuevos proyectos y la facturación para que la empresa vuelva a la actividad normal y que ello repercuta en nuestros proveedores. Tengo que agradecerles su comprensión. Duro Felguera ha dado mucho al tejido económico y ahora necesita el apoyo en forma de confianza y tiempo de espera.

Sería importante que el fondo estatal se incorporase como accionista

–¿Están en vías de solución los diversos proyectos problemáticos en Argelia, Emiratos Árabes, Rumanía, Argentina, Venezuela…?

–Tenemos un plan concreto y específico para los proyectos vivos o los que están en litigio o reclamación. El objetivo es llegar a acuerdos cuanto antes para reducir la litigiosidad y los problemas pendientes. Esto también es sano para que la organización pueda focalizarse y trabajar con mucha atención en el futuro y no estar tan pendientes del pasado. Por eso estamos trabajando en tres fines: culminar el apoyo del Fondo y de la banca, controlar la situación presente afectada por el pasado y ejecutar el plan estratégico con las transformaciones necesarias. Todo ello para volver a la normalidad cuanto antes y a ser la empresa de referencia que es Duro Felguera.

–¿Para cuándo prevén tener listo el plan estratégico?

–Hoy tenemos un plan de viabilidad que marca las directrices. Estamos trabajando en el detalle de cómo lo vamos a implantar. Queremos hacer un proceso muy participativo para que se involucren las personas de la organización, a las que recabamos ideas y propuestas. Queremos que sea un plan identitario y el más compartido, y tenerlo capilarizado en septiembre. Aunque las grandes directrices son las ya conocidas, se trata de que se interiorice por el equipo para llevarlo a cabo. Y para eso es importante escuchar a un equipo con mucha experiencia como el de Duro y hacer un plan estratégico amplio, participativo y enriquecedor.

–¿Los negocios tradicionales de Duro tienen futuro?

–En esos negocios tenemos muchas referencias y gran prestigio y reputación, y existe demanda con la reactivación económica. Vemos recorridos en ellos. Ahora tenemos que intensificar la comercialización partiendo de la base de nuestra mayor fortaleza financiera. La tendencia mundial va a hacia las energías renovables, pero en el mundo hay demanda para plantas de ciclo combinado y simple. Además de estos nuevos proyectos, va a haber otros para la reforma de instalaciones ya existentes para dotarlas de mejoras ambientales. Hay técnicas de captura de CO2, optimización de sistemas de control, y de eficiencia, y Duro Felguera es un referente y tiene experiencia en ello.

–¿Llegará Duro a tiempo para incorporarse a los fondos europeos de reconstrucción, con su plan para las energías renovables?

–Sí. Estamos en disposición y ya acudimos a los fondos de la UE. En muchos proyectos estamos presentes mediante alianzas, que es un objetivo que los fondos europeos pretende promover mediante acuerdos de colaboración. Además, Duro Felguera ya tiene experiencia en energías termosolar, fotovoltaica, eólica, biomasa y cogeneración, que no son tecnologías nuevas para la empresa y podemos crecer rápido en estos ámbitos. También tenemos proyectos en hidrógeno con Hunosa, Nortegas y Alsa, y tenemos otros proyectos nuevos de hidrógeno en marcha. Estamos en tiempo y en la dinámica. Lo que tenemos que hacer es crecer más rápido en este tipo de energías.

–¿Algunos de esos proyectos podrían hacerse en Asturias?

–Sí. Tenemos varios proyectos de hidrógeno y de almacenamiento energético para Asturias. El alcance de Duro Felguera es mundial pero tenemos mercado donde tenemos más interés. Asturias es una prioridad para Duro Felguera en renovables, fondos europeos y tecnología, seguido por España, Europa y Latinoamérica. No descartamos otras geografías y estudiaremos los casos proyecto a proyecto.

–¿Se mantiene la idea de ampliar El Tallerón, de Gijón, con nuevas instalaciones en El Musel para energía eólica marina?

–Es una gran idea y se mantiene. La eólica marina es una gran oportunidad para Asturias, Gijón y Duro Felguera. Reunimos las condiciones óptimas para ser altamente competitivos en una fuente energética que va a tener un gran futuro.

–¿Van a ser más selectivos en los países en los que van a operar?

–Sí. Estamos definiendo una dinámica más selectiva de proyectos, clientes y mercados con el objetivo de minimizar riesgos y diversificar oportunidades. Se trata de no poner todos los huevos en la misma cesta. Una empresa es más competitiva y rentable cuando diversifica riesgos. Y, además de diversificar negocios y mercados, queremos ser muy analíticos y selectivos.

–¿Teme que puedan aparecer más sorpresas negativas en otros proyectos en marcha o se ha extremado la detección de todos los riesgos acumulados?

–El riesgo es una parte de nuestro negocio que debemos considerar y vigilar. Pero la situación actual es diferente respecto a 2018 porque los riesgos están más acotados y analizados. Hemos reducido mucho la exposición al riesgo y se han analizado en profundidad los proyectos. No prevemos ni esperamos sorpresas. Pero mantenemos una revisión continua. La situación creada por el covid generó un punto de anormalidad en la ejecución de proyectos pero no tenemos visibilidad de riesgos que puedan aflorar.

–La experiencia negativa en algunos grandes proyectos, ¿puede llevarles a rehuir los magnos contratos?

–Ésta es una empresa que siempre se caracterizó por finalizar con éxito los proyectos y lo volveremos a ser. Es verdad que por circunstancias financieras, y muchas veces por causas no imputables a Duro Felguera, sino al covid, los países en los que estamos o los clientes, hubo problemas. Pero esto no ha sido exclusivo de Duro Felguera. Nosotros queremos ser reconocidos como una empresa que aporta valor al cliente y que finaliza con éxito sus proyectos. No vamos a rehuir proyectos por miedo a no tener éxito porque tenemos todas las bazas para tenerlo, aunque sí vamos a limitar el riesgo. Pero afrontaremos el mercado sin complejos porque tenemos un personal con gran experiencia y conocimiento, y ahora tenemos una situación financiera mejor. Pero será una empresa sin complejos, con mucha ilusión y que tiene grandes oportunidades para tener éxito y un futuro brillante. Lo que haremos será estudiar bien el riesgo.

–Duro tiene un tamaño de plantilla para facturar al menos 700 millones. Pero no prevén volver alcanzar a esta cifra hasta 2025. ¿Es sostenible la actual estructura?

–Tenemos un grado de desocupación importante y por eso tenemos pactado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Nuestro plan es crecer comercialmente lo antes posible con nuevos proyectos, establecer acuerdos de colaboración con otras empresas y trabajar en paquetes para otros adjudicatarios. Esperamos por ello conseguir rápido un volumen mayor de negocio. Dada la diversidad amplia de nuestro negocio y las tipologías de personal, es difícil valorar cuánto va a durar nuestra desocupación.

–En la junta dijo que había que asumir “sacrificios” en una primera etapa. ¿A qué se refería?

–Llevamos tiempo en esta empresa con una situación que no es del agrado de todos los grupos de interés, y entre ellos los trabajadores. Agradezco la resiliencia, apoyo y compromiso de la plantilla con la compañía. Los colaboradores son nuestro principal valor. Se está haciendo un esfuerzo. El ERTE lo es. Y para cerrar el círculo y que se recupere la facturación tendremos que hacer esfuerzos adicionales. No estamos en la normalidad, sino en el camino de búsqueda de la normalidad. Por eso tenemos un grado de desocupación. Es a esto a lo que me refería al hablar de sacrificios. Y no sólo en la empresa. También en otros grupos de interés. Agradezco todos los esfuerzos que están haciendo nuestros colaboradores, proveedores, instituciones (Estado, Principado, varios ayuntamientos asturianos…) y entidades financieras. Recibir su apoyo es de agradecer.

El plan para la energía eólica marina en El Musel sigue adelante. Es una gran idea

–Duro tiene abierta una investigación en la Audiencia Nacional por supuesto pago de comisiones en el pasado en Venezuela y reclamaciones de la Agencia Tributaria por importes elevados. ¿Le preocupa?

–Son importantes, pero estamos totalmente confiados en que se resolverán. Aportamos toda nuestra colaboración. Estamos en el proceso y somos muy optimistas.

–Varios despidos de directivos del equipo anterior han sido anulados. Alguno se ha reincorporado a la empresa. ¿Optarán por esta opción?

–Lo estudiaremos caso a caso.

–¿Se ha desvinculado ya totalmente de la empresa su predecesor, José María Orihuela?

–Está ya desvinculado. Aprovecho para agradecerle su gestión y por haber conseguido que la empresa siga viva y con futuro.

–¿Qué Duro Felguera pretende para esta nueva etapa?

–Mi visión de Duro Felguera es que sea una compañía referente en Asturias y en España, y altamente conocida en el mundo por su conocimiento, experiencia, saber hacer, capacidad de aportar soluciones diferenciales y su apuesta por el mayor valor añadido para nuestros clientes, y que sea una empresa atractiva y relevante para todos los grupos de interés, y de la que nuestros colaboradores se sientan satisfechos y orgullosos de pertenecer a ella. Esta Duro Felguera tiene muchos principios del ADN de la compañía pero debe incorporar una actualización de las formas de trabajar y reforzar el talento para seguir siendo una empresa con mucha fortaleza. Debe ser también un grupo que aporte valor, empleo y riqueza social en nuestra región, de la cual todos nos sentimos orgullosos. Nuestra expectativa es que estemos en niveles de facturación de 500 millones en tres años y de 700 millones en 2025. Todo el proceso de implantación del plan estratégico va orientado a esto. Pero además de los valores tangibles, que son los números, hay otro intangibles (imagen, reputación, aportación de valor) que son muy necesarios. Duro Felguera tiene que fundamentarse en sus fortalezas de siempre y aprovechar las oportunidades de futuro. Tiene que posicionarse en la economía verde, circular y renovable, y ser reconocida como una compañía que actúe como vector que contribuya a la modernización de la sociedad y de la economía.

–¿Por qué es optimista sobre Duro Felguera?

–Soy optimista, pero también realista. Éste es un momento importante y Duro Felguera tiene un futuro prometedor. Es el momento de empujar y por eso he decidido ponerme al frente. La compañía tiene que aprovechar esta oportunidad y lo vamos a hacer. Duro Felguera aportó mucho valor y ha sido siempre un emblema y vamos a volver a serlo en breve.