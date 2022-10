Duro incluyó en su petición de rescate la posibilidad de reducir la plantilla

Duro Felguera planteó la posibilidad de reducir su plantilla en el corto plazo en la documentación que aportó al Gobierno en 2020 para solicitar su rescate por el Estado, pero se comprometió a que en el horizonte de 2027 el grupo vuelva a situar su plantilla en 2.000 empleos. Así lo aseguró ayer el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, en la Junta General del Principado en respuesta a una pregunta de la diputada autonómica de IU Ángela Vallina. La empresa convocó ayer a la representación laboral para iniciar mañana la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que conllevará el despido colectivo de un porcentaje no precisado de los 607 trabajadores que integran en Asturias las cuatro sociedades afectadas: la compañía de cabecera (Duro Felguera, S. A.) y sus filiales DFOM, Mompresa y IHI.

El grupo Duro Felguera daba empleo el pasado 30 de junio a 1.115 personas. La compañía bajó de los 2.000 empleos en 2018, tras cuatro ejercicios consecutivos en pérdidas.

Fernández rechazó ayer de nuevo los despidos, como ya hiciera él mismo y el presidente del Principado. "Nuestra ayuda a Duro Felguera (un préstamo de 6 millones más los 120 millones aportados por el Gobierno de España) está dirigida a mantener el empleo y la actividad económica", afirmó. El consejero indicó no obstante que, si bien "no aprueba la regulación", porque es una medida "mala", "sería mucho peor que el grupo se viera abocado al concurso, en cuyo caso se perdería todo el empleo y no se recuperarían las ayudas públicas". Vallina recordó que Duro ya redujo su empleo en más del 40% desde 2018 y que acaba de declarar beneficios.