El Corte Inglés y la familia Matutes dan el primer salto internacional de la cadena hotelera que controlan de manera conjunta. Only You Hotels, participada por ambos socios a partes iguales, ha firmado ya la incorporación de un hotel de cinco estrellas en Venecia que se convertirá en su primera experiencia de internacionalización y que se sumará a los hoteles con que el grupo ya cuenta en España. La cadena, además, ultima la firma de otros dos establecimientos en otros países para potenciar su despliegue en el exterior.

El gigante de la distribución y el Grupo Matutes dan un nuevo impulso a la expansión de su cadena tras el giro emprendido el año pasado, cuando vendieron los hoteles que explotaban con la marca Ayre para centrarse y potenciar la enseña de mayor valor añadido Only You. Las compañías se desprendieron el año pasado de cinco establecimientos en España y de un terreno en Oporto para venderlos al grupo Eurazeo por 130 millones de euros.

Palladium Hotel Group, la gestora hotelera de la familia Matutes, seguirá operando los hoteles compartidos con El Corte Inglés y también el nuevo establecimiento italiano. Only You ya cuenta con hoteles en Madrid (dos), Valencia, Málaga y el año próximo en Sevilla, y ahora busca nuevas oportunidades de crecimiento tanto dentro como fuera de España. El hotel de Venecia abrirá sus puertas previsiblemente en 2024, y previsiblemente antes se sumarán otros establecimientos en otros países.

Palladium, que no sólo gestiona los hoteles Only You, también explota establecimientos con otras marcas (Palladium, Grand Palladium, TRS, Ushuaia, Bless, Hard Rock, Fiesta…) hasta un total de 40 en España, Europa y Caribe, confirma que el pasado fue el año de la recuperación del sector y de las cuentas de la compañía.

Objetivo: superar los mil millones

El grupo elevó en 2022 su facturación hasta los 948 millones de euros, más del doble que el año previo (+113%, desde 445 millones) y también por encima de las ventas del 2019 previo a la pandemia (+26%, desde 752 millones), según ha desvelado el consejero delegado de Palladium, Jesús Sobrino, en el marco de Fitur, la gran feria turística que se celebra esta semana en Madrid. La compañía augura que este año el negocio seguirá al alza, pero con un "crecimiento moderado", y que el grupo superará por primera vez los 1.000 millones de ingresos.

Palladium gestiona hoteles propiedad de la familia Matutes (casi el 90% de su portfolio) y también de otros fondos inversión. “Somos agnósticos en este ámbito, El objetivo es ir aumentando el peso que tienen en el grupo los hoteles de otros propietarios que no son el Grupo Matutes”, apunta el CEO. Este año la compañía abrirá la segunda fase de su hotel Hard Rock en Marbella y a final de año previsiblemente también el nuevo Only You Sevilla.

La compañía seguirá buscando oportunidades para sumar más hoteles pero sin objetivos concretos. “No tenemos obsesión con el crecimiento. No tenemos planes de expansión estructurados”. Con todos los dueños de los establecimientos ya ha pactado ejecutar inversiones por 160 millones en la actualización y reposicionamiento de los activos ya en operación con reformas que se ejecutarán en los dos próximos años.