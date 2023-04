Este es el motivo por el que los asturianos pagarán más que en otras comunidades en la campaña de la renta, que empieza hoy

Llegó la hora de saldar cuentas con Hacienda. Hoy se abre el plazo para presentar la declaración de la renta sobre las personas físicas (IRPF) del ejercicio 2022 a través de internet. Para el más de medio millón de contribuyentes del Principado no habrá grandes novedades en esta campaña, pero esa ausencia de cambios notables ya supone un factor determinante que hará que los asturianos paguen más. El Gobierno no ha adaptado el IRPF a la subida de los precios y el Principado, a diferencia de otras comunidades autónomas, tampoco ha utilizado los instrumentos que tiene a su alcance para hacerlo. Como consecuencia se produce un alza encubierta del impuesto. Con este fenómeno que los expertos denominan progresión fría, Hacienda recaudó el pasado año en Asturias un 19% más en el conjunto de los tributos.

La progresión fría. Durante el pasado año los salarios fijados por convenio subieron el 2,9% en Asturias, según datos del Ministerio de Trabajo. Fue el mayor alza de los últimos años, pero quedó muy lejos de compensar la subida de los precios, que fue del 5,7% en ese mismo año según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor parte de los asalariados perdieron poder adquisitivo. Sin embargo, de cara a pagar el IRPF, se tiene en cuenta la subida salarial pero no la pérdida de capacidad de compra. Con el alza del sueldo muchos contribuyentes saltan de tramo en el impuesto y eso les obliga a pagar más pese a mantener o incluso perder poder adquisitivo.

Sin deflactación. El Gobierno de España no ha movido ficha para corregir la progresión fría, pero sí lo han hecho varias comunidades autónomas dentro del margen de maniobra que tienen en el IRPF. Así, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y los territorios forales de País Vasco y Navarra han aprobado medidas para ajustar el impuesto a la subida de precios mediante la deflactación de tarifas, la adaptación de los tramos más bajos o la actualización de los mínimos personales y familiares. El Gobierno del Principado se ha opuesto a la deflactación. El presidente Adrián Barbón ha señalado en varias ocasiones que "deflactar el IRPF significa bajar impuestos, también, a las rentas más altas" y que eso "no es justo".

Según un estudio comparativo de fiscalidad autonómica realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, los contribuyentes asturianos con rentas bajas y medias (de hasta 45.000 euros anuales) están entre los que más pagan de IRPF en España (como se muestra en el gráfico).

La recaudación. Con la inflación, la recaudación de impuestos en Asturias se ha disparado. Según los datos que acaba de publicar la Agencia Tributaria, en Asturias se recaudaron el pasado año 3.165,25 millones de euros en el conjunto de tributos frente a los 2.642,82 millones de 2021. El incremento fue del 19,8%.

La principal novedad. El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España destaca que la novedad más importante en la campaña del IRPF que se abre hoy es la ampliación de la deducción por maternidad –y, consecuentemente, de la deducción por gastos de guardería o centros de educación infantil– para los períodos impositivos 2020, 2021 y 2022, aplicable a las madres trabajadoras entre las que se incluye, por primera vez, a quienes estuvieran en esos ejercicios –total o parcialmente– en situación legal de desempleo por suspensión del contrato de trabajo, en un período de inactividad productiva –en caso de ser trabajadoras fijas-discontinuas– o en situación de percepción por cese de actividad.

Nuevas ayudas del Estado. La Agencia Tributaria ha destacado que el cheque único de 200 euros por bajo nivel de ingresos, el dinero utilizado del bono cultural joven –valorado en hasta 400 euros– y el bono de alquiler joven de 250 euros al mes se consideran ganancias patrimoniales que tributan en el IRPF. No obstante, para los dos primeros casos Hacienda estima que si un contribuyente obtiene exclusivamente rendimientos del trabajo de un pagador por una cuantía inferior a 22.000 euros anuales y recibe estas ayudas, al ser por un importe inferior a 1.000 euros anuales, no está obligado a presentar declaración.

Rehabilitación energética. Se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024 el ámbito temporal de aplicación de la deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial. Esta importante deducción puede llegar al 60% de la inversión.

Ayudas agrarias. Durante 2022 los elevados precios energéticos han afectado especialmente al sector agrícola debido a su exposición a los costes de piensos, combustibles y fertilizantes, que se han encarecido notablemente. En la declaración del IRPF, las actividades agrícolas y ganaderas podrán reducir hasta un 35% el precio de la adquisición del gasóleo agrícola y en un 15% la de fertilizantes. En ambos casos, la compra de estos insumos se deben haber efectuado en el ejercicio 2022 y figurar documentadas en facturas emitidas en dicho período.

Planes de pensiones. Se consolida la tendencia iniciada por el Gobierno hace tres años de sustitución de las reducciones en base (en la suma total de las rentas del trabajo tanto por cuenta propia como ajena) de los planes de pensiones individuales por los planes de empleo (planes de pensiones promovidos por las empresas). En este sentido, la reducción para los planes individuales pasa a ser de 1.500 euros anuales (500 euros menos que en 2021), mientras que para los planes de empleo aumenta en la misma cuantía hasta 8.500 euros.

Rendimientos de capital inmobiliario. Hacienda destaca, en particular, la obligación de declarar las cuantías percibidas procedentes del arrendamiento de inmuebles destinados a viviendas con fines turísticos.

La recomendación. "Es importante revisar los datos del borrador. No siempre están bien. Por ejemplo, las empresas han podido informar mal sobre los ingresos o la Agencia Tributaria no tiene información sobre el nacimiento de un hijo. Si la empresa se ha olvidado de incluir algún pago, el contribuyente no está liberado de declararlo; si posteriormente su empresa lo declara, será él el único responsable de haber hecho mal la declaración", destacó Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos.

Los contribuyentes de 54 concejos rurales en riesgo de despoblación tienen más deducciones

El Gobierno del Principado se opuso a ajustar los tramos del IRPF a la fuerte subida de precios, pero en el último debate de los presupuestos regionales sacó adelante una ampliación de las deducciones fiscales autonómicas y algunas mejoras en las existentes. Parte de esas deducciones tienen mayor intensidad en los denominados concejos rurales en riesgo de despoblación. Son 54 de los 78 municipios de Asturias. En los presupuestos de 2023, el Principado introdujo dos nuevas deducciones fiscales: una por cuidado de descendientes o adoptados de hasta 25 años de edad (deducción por importe de 300 euros por hijo para rentas inferiores a 35.000 euros en declaración individual y 45.000 euros en declaración conjunta e incompatible con la deducción por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años) y otra por emancipación de jóvenes de hasta 35 años de edad (deducción de 1.000 euros con límite de renta de 35.000 euros en declaración individual y de 45.000 en la conjunta). Además se mejoraron algunas ya existentes. En Asturias hay deducciones –la mayoría de ellas condicionadas a no superar unos determinados límites de renta– por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años; adopción internacional de menores; partos múltiples; familias numerosas; familias monoparentales; acogimiento de menores; gastos en centros de 0 a 3 años; gastos en libros de texto y material escolar; adquisición o adecuación de vivienda por discapacidad; inversión en vivienda protegida; arrendamiento de vivienda habitual; donación de fincas rústicas al Principado; certificación de la gestión forestal sostenible; alta de trabajadores que desarrollen trabajos especialmente cualificados; traslado a Asturias para desarrollar trabajos especialmente cualificados, y adquisición de vehículos eléctricos. La intensidad de alguna de estas deducciones –como es el caso de la de gastos en centros de 0 a 3 años o el arrendamiento de vivienda habitual– es mayor en los 54 concejos rurales en riesgos de despoblación. Estos municipios también tienen deducciones específicas: nacimiento o adopción de hijos a partir del segundo; por adquisición o rehabilitación de vivienda; por alta de trabajadores autónomos o por gastos en transporte público. Para beneficiarse de estas deducciones no hay que hacer solicitudes específicas ni adjuntar documentación alguna. Simplemente al presentar la autoliquidación del IRPF, el contribuyente debe marcar las deducciones a las que tiene derecho y los beneficios fiscales ser verán reflejados en su cuota.