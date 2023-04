Las nuevas autopistas energéticas que se tendrán que instalar por la eólica marina en el Occidente

El desarrollo de la energía eólica marina obligará a instalar nuevas autopistas de transporte eléctrico en el Occidente de Asturias. De hecho, en la planificación de redes energéticas con la que trabaja el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), ya se prevé, a partir de 2026, un nuevo enlace de alta tensión para evacuar la producción que se genere frente a la costa del occidente por la actual línea astur-gallega entre Boimente y Pesoz, que discurre por el interior de Asturias y Lugo. El proyecto incluye la construcción de una nueva subestación eléctrica de 400 kilovoltios que se denomina Abres y que documentos del Principado sitúan en el concejo de Vegadeo, en la comarca Oscos-Eo, una de las que concentran más proyectos de torres eólicas terrestres y sus líneas de evacuación.

El Gobierno de España aprobó el pasado 28 de febrero el real decreto que regula los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), entre ellos el de la demarcación noratlántica, en la que se incluye el Principado. El plan identifica frente a la costa asturiana tres zonas marítimas para el aprovechamiento de la energía eólica marina. Suman una superficie de 330 kilómetros cuadrados, están situadas a una distancia mínima de tierra de 14 kilómetros y se ubican dos de ellas en el occidente de Asturias (en la franja de costa que va de los concejos de Tapia de Casariego a Valdés) y una en el centro (frente a Carreño y Gijón).

Alianzas empresariales como las formadas por EDP y Engie –que crearon la sociedad Ocean Winds para desarrollar proyectos de eólica marina– o por Naturgy y Enagás tienen proyectos para esas áreas. Además, el Gobierno regional considera que esta energía renovable será fundamental para avanzar en la sustitución de combustibles fósiles y generar actividad en la región.

Los futuros aerogeneradores marinos estarán conectados mediante cables submarinos con la costa y una vez allí "tienen posibilidades de evacuación", según se destaca desde el Gobierno del Principado. En el caso de zona central existen instalaciones de transporte y transformación muy cerca de la costa y, además, Red Eléctrica de España tiene planes para reforzarlas. Situación muy diferente es la del Occidente. Allí no hay redes de transporte de alta capacidad en la costa y las más cercana, la línea de 400 kilovoltios que une Asturias con Galicia, discurre por el interior del Principado, a más de 40 kilómetros de la costa.

Desde el Gobierno del Principado se destacó que en la última planificación de la red eléctrica 2021-2026, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica para que la ejecute el operador del sistema (REE), "se ha incluido específicamente" una actuación "para facilitar la evacuación de la electricidad procedente del mar". Sin embargo esa afirmación no es del todo precisa. En la planificación de redes de transporte eléctrico que el Gobierno de España aprobó en marzo de 2022 para el periodo 2021-2026 no se incluyeron proyectos para favorecer la eólica marina en el occidente de Asturias. De hecho, la alianza empresarial Ocean Winds presentó alegaciones reclamándolas para evacuar la futura producción. No obstante, fuentes de Red Eléctrica de España precisaron que "la planificación 2021-2026 también enumera algunos proyectos con un horizonte posterior a 2026, cuya construcción no dará comienzo en este periodo, pero que sí pueden avanzar en determinados trámites administrativos o en los estudios técnicos y medioambientales". No están en la actual planificación, pero tienen todas las papeletas para estar en la siguiente.

En concreto, se proyecta la integración de eólica marina con una nueva subestación de 400 kilovoltios, denominada Abres, con entrada y salida de la línea Boimente-Pesoz, tramo del eje de alta tensión (400 kilovoltios) Asturias-Galicia.

Documentos del Principado sitúan esa subestación en el concejo de Vegadeo y otros de REE cuantifican la inversión necesaria en más de 7 millones de euros. Esa subestación precisará conexiones eléctricas tanto con la costa como con el eje Boimente-Pesoz en una comarca, la de Oscos-Eo, en la que se concentran varios proyectos de parques eólicos terrestres con sus respectivas líneas de evacuación que han generado movimientos de rechazo en la zona.