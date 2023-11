Los asturianos llenan las tiendas para aprovechar el Black Friday: "Es un buen momento para hacerse con los regalos de Navidad"

"Es un buen momento para comprar y para hacerse con los regalos de Navidad, yo ya compré hace unos días, a mí también me han enganchado", explica el ovetense Carlos Patón. Es uno de los asturianos que han salido a la calle a primera hora del viernes para aprovechar los descuentos del Black Friday en las tiendas y grandes almacenes.

"A mi el 'Black Friday' no me parece mal, dentro de lo que se conoce aquí como 'Americanadas'; esta tradición heredada me parece bien", expresa María Fanjul, que buscaba un regalo para su madre en los comercios de la calle Pelayo. El éxtio de esta cita no sólo está en los grandes descuentos, para Elvira García la calve está en que "no se vende nada, entonces la gente aprovecha para comprar".

En Asturias, esta moda cuenta cada vez con más popularidad. Participan establecimientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero y el resto de municipios de la comunidad ofreciendo importantes ofertas. Aunque siempre hay alguien que se resiste a participar en esta campaña de promoción importada. Es el caso de una comercial ovetense que se rebela al Black Friday.

Pese a que las promociones "Viernes Negro" ya habián comenzado en algunos comercios, otros no habían rebajado sus artículos hasta esta misma mañana.

Las ofertas en los locales Inditex han empezado el viernes. Sin embargo, desde la aplicación o página web se podían obtener descuentos desde un día antes. En el Corte Inglés el Black Friday comenzó en el día de ayer tanto en tiendas como en páginas web.

La mayoría de las tiendas permanecerán abiertas durante el fin de semana y también el lunes con motivo del fin de semana de ofertas ciberbéticas o el cibermonday por lo que también se podrá disfrutar de grandes descuentos durante estos días.

Origen del Black Friday

El Black Friday es una tradición americana en la que durante un día los productos de las tiendas y grandes almacenes se ven rebajados. En España, se instauró en el año 2012 de manera exitosa. En los últimos años, la moda ha evolucionado y es frecuente que en la mayoría de páginas web o incluso algunos comercios, las promociones comiencen ya unos días o unas semanas antes.