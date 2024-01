Unicaja Banco ultima la elección de su primer presidente independiente

José Sevilla, ex consejero delegado de Bankia, se perfila como el candidato con más probabilidades de ser designado para asumir la presidencia de Unicaja Banca, según apuntan el grueso de los pronósticos. También se mencionan con posibilidades el exdirector de Negocios del Banco Santander, Antonio Román, y la ex consejera independiente de Unicaja Ana Bolado. Bolado dimitió el 22 de febrero de 2022 durante la secuencia de renuncias que vivió el banco malagueño tras la integración del asturiano Liberbank. La comisión de nombramientos propondrá al consejo una terna, previa selección por la empresa cazatalentos Spencer Stuart. El actual consejero independiente de Unicaja y ex director general del FROB Antonio Carrascosa, que también se apuntó con posibilidades para suceder a Manuel Azuaga, podría haberse apartado del proceso, según algunas versiones.

Está previsto que hoy el consejo de administración de Unicaja Banco aborde la designación del nuevo presidente de la entidad, que, en el caso de los tres nombres que se barajan, pasará por el nombramiento en primera instancia como consejero de quien logre el respaldo mayoritario. La designación tendrá que ser ratificada con posterioridad por la junta general de accionistas una vez que el elegido reciba el plácet del Banco Central Europeo. La designación por cooptación del futuro presidente exige el respaldo de al menos dos tercios del consejo. Parece que la pretensión es que se haga por unanimidad, por lo que, de no alcanzarse hoy, no se descarta que se culmine en una reunión posterior. El nuevo presidente no ejecutivo será el primero con carácter independiente que tendrá Unicaja Banco. Su nombramiento está motivado por la renuncia de Manuel Azuaga, de 76 años, quien desempeña el cargo desde 2016 y que en noviembre decidió no completar su mandato, que finalizaba en abril de 2025. Su decisión se produjo tras el convulso periodo de tensiones entre los sectores procedentes de Unicaja y de Liberbank. El sector malagueño logró el desestimiento el 1 de junio pasado del asturiano Manuel Menéndez como consejero delegado, quien la materializó en septiembre, con su relevo por el malagueño Isidro Rubiales, persona de confianza de Azuaga. Entonces José Sevilla ya sonó como posible relevo de Menéndez. Ahora el BCE desea un presidente independiente para que haya equilibrios internos.