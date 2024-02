El índice de referencia de alquiler abarataría entre el 20 y el 56% los precios en Asturias

El Gobierno del Principado encargará la próxima semana un estudio para analizar la situación del mercado del alquiler y ver qué zonas de la región pueden ser declaradas como tensionadas por sus elevados precios y aplicar en ellas, sí así lo piden los ayuntamientos, el nuevo índice de referencia aprobado anteayer por el Ministerio de Vivienda para topar los precios.

Tomando como dato decenas de ofertas que se publican en portales web inmobiliarios, este diario comprobó que de aplicarse los índices de referencia que fija el Ministerio Vivienda para zonas declaradas como tensionadas, los precios de alquiler en los cascos urbanos de Oviedo y Gijón bajarían entre el 20 y el 56%. Por ejemplo, un piso en la calle Uría de Oviedo por el que se piden 1.300 euros al mes no podría subir de 1.017 euros; otro en la calle Campomanes por el que se piden 750 euros no podría exceder de 533 euros y otro en la calle Padre Suárez que se oferta por 700 euros no podría superar los 531 euros. En Gijón, un piso en la avenida Pablo Iglesias por el que piden 900 euros no podría superar los 528 euros, otro en la avenida Portugal que se oferta por 750 euros tendría que rebajarse a un máximo de 571 euros y un piso con vistas al mar en la calle Ezcurdia por el que se piden 1.500 euros no podría superar los 650 euros.

"Si se declaran zonas tensionadas, a los propietarios no les saldrán las cuentas y abandonarán el mercado del alquiler", señaló Jaime Acevedo, portavoz de la Plataforma de Propietarios de Viviendas de Alquiler de Asturias, que añadió que ese descenso de la oferta hará que se incrementen los precios en las zonas que no se declares tensionadas. "Habrá un efecto rebote", augura Acevedo.

Las claves del nuevo índice para zonas tensionadas

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo sistema nacional de referencia de precios del alquiler?

La orden se publicará en el BOE el 12 de marzo y entrará en vigor un día después, con 10 días de trámite de información pública.

¿Con qué datos se elabora?

El índice se basa en los precios de la vivienda a partir de datos facilitados por Agencia Tributaria, Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Banco de España y registradores de la propiedad.

¿Cómo funciona?

El índice del Ministerio de Vivienda establece un rango máximo y uno mínimo en una zona en base a las características de la vivienda. No es igual si tiene garaje, un ascensor o si está reformada. Esos elementos determinarán si el precio del alquiler es o no especulativo. Quedan cubiertas las viviendas en zonas tensionadas con una superficie entre 30 y 150 metros cuadrados y se excluyen los pisos nuevos o los que han sido objeto de rehabilitación integral en los últimos cinco años. El índice se revisará anualmente. El Ministerio destaca que sus referencias estarán por debajo de los precios que figuran en los portales.

¿Qué se considera zona tensionada?

Para declarar una zona tensionada por parte de una comunidad autónoma, la Ley de Vivienda establece que debe cumplirse al menos una de esta dos condiciones: que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

¿Qué efectos tiene el índice?

Para los pequeños propietarios de inmuebles, el índice es de carácter informativo. Si es un gran propietario (titular de 5 a 10 viviendas, en función de la comunidad autónoma), el índice es de obligado cumplimiento en las zonas tensionadas. Esta regulación afectará también a los inmuebles que lleven vacíos fuera del mercado de alquiler o venta durante cinco años.