Prestaciones del SEPE para autónomos: ayudas económicas y requisitos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pone a disposición de los trabajadores muchos tipos de ayudas distintas, por lo que puede resultarnos confuso averiguar a cuáles podemos optar. Si eres autónomo, esta noticia es para ti. Te vamos a explicar qué prestaciones del SEPE puedes pedir.

1. PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

Una duda muy frecuente es si los autónomos tienen derecho a cobrar el paro. La respuesta es sí, pero con matices. Los autónomos no pueden cobrar la prestación por desempleo que ofrece el SEPE, porque "el cese en el trabajo por cuenta propia no es situación legal de desempleo". Sin embargo, sí pueden optar a una prestación por cese de actividad, que no gestiona el SEPE.

Esta ayuda se dirige a las personas incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia, en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrario y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Su duración depende del periodo cotizado, que debe ser como mínimo un año.

La prestación por cese de actividad puede ser gestionada y pagada por la mutua correspondiente o por el Instituto Social de la Marina, según el caso. Aquí tienes más información sobre esta ayuda.

2. PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Más que una ayuda, esta es una opción para cobrar en un pago único anticipado una prestación por desempleo ya concedida. El objetivo de esto es fomentar la iniciativa empresarial y autónoma, de modo que el trabajador cuente con un dinero para usar como inversión. Los beneficiarios del pago único tienen un mes como máximo para empezar el proyecto laboral en cuestión. En esta página están todos los datos.

3. COMPATIBILIDAD DEL TRABAJO AUTÓNOMO CON OTRAS PRESTACIONES

Puede ocurrir que, mientras estás cobrando una prestación por desempleo ordinaria, comiences a trabajar por cuenta propia. En ese caso, tienes quince días para solicitar la compatibilidad para seguir cobrando la prestación durante un máximo de 270 días. Encontrarás más información en este enlace.

AYUDA CON LAS GESTIONES DEL SEPE

Los trámites relativos a prestaciones pueden resultar agobiantes, especialmente por la información contradictoria que a veces encontramos en internet. En ese caso, siempre tenemos la opción de preguntar directamente al SEPE. El número de atención telefónica para informarse sobre estas cuestiones es el 060. Si prefieres plantear tu duda online, puedes rellenar este formulario.

A la hora de solicitar una prestación, puedes hacer las gestiones por internet, a través de la página del SEPE, o presencialmente. Para acudir en persona a una oficina, antes necesitas tener cita previa. Puedes pedirla por internet pinchando en este enlace o por teléfono llamando al 919267970.

OTRAS PRESTACIONES PARA DESEMPLEADOS

Además de las ayudas para autónomos, el SEPE ofrece una larga lista de prestaciones para desempleados. Algunas de las menos conocidas son las siguientes:

Prestación especial para trabajadores del sector artístico : es una ayuda destinada a las personas que trabajan en el sector artístico o en las actividades técnicas y auxiliares de dicho sector. Dura 120 días y es compatible con el cobro de derechos de propiedad intelectual y de imagen.

: es una ayuda destinada a las personas que trabajan en el sector artístico o en las actividades técnicas y auxiliares de dicho sector. Dura 120 días y es compatible con el cobro de derechos de propiedad intelectual y de imagen. Prestación para extranjeros que quieren volver a su país : los extranjeros desempleados con residencia legal en España que deseen volver a su país pueden cobrar el paro en dos pagos adelantados. A partir del primer pago, deben trasladarse a su país en un plazo de 30 días y han de comprometerse a no regresar a España en un mínimo de tres años.

: los extranjeros desempleados con residencia legal en España que deseen volver a su país pueden cobrar el paro en dos pagos adelantados. A partir del primer pago, deben trasladarse a su país en un plazo de 30 días y han de comprometerse a no regresar a España en un mínimo de tres años. Renta activa de reinserción (RAI): esta ayuda se dirige a desempleados de larga duración que ya no tienen derecho a cobrar el paro, a personas con discapacidad, a emigrantes retornados y a víctimas de violencia de género, sexual o doméstica. Puede durar hasta once meses.

Puedes consultar todas las ayudas del SEPE para personas desempleadas en este enlace.