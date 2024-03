El Principado descarta una rebaja general del impuesto de Sucesiones

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, aseguró ayer que el Gobierno asturiano "nunca" realizará una rebaja del impuesto de Sucesiones "con carácter general". "Si valoramos alguna modificación al respecto, será en todo caso garantizando la progresividad del impuesto", afirmó Peláez durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Junta General, en respuesta a preguntas del diputado del PP Andrés Ruiz. Por lo tanto, de las palabras del Consejero se deduce que una futura reducción del tributo sólo beneficiará a determinados tramos de renta heredada.

El Principado descarta una rebaja general de Sucesiones / Yago González

Para plantear su pregunta, Ruiz citó una entrevista de LA NUEVA ESPAÑA del pasado septiembre en la que Peláez apuntaba a un posible "margen de alivio fiscal" para los grupos de parentesco 3 y 4 que establece la fiscalidad española, –hermanos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, yernos y nueras–, justificándolo con que "la sociedad camina hacia un escenario en el que cada vez se heredará más de tíos o tías". No obstante, a renglón seguido el diputado del PP citó otra información de este diario, de octubre, en la que fuentes de la Consejería afirmaban que "de momento" no existen planes para introducir cambios. Ruiz ironizó al respecto: "Cuando lo leí, me sentí como los que declararon durante un segundo la independencia de Cataluña".

En este contexto, Peláez se reafirmó ayer en que "efectivamente, están cambiando los modelos de familia y va a haber que abrir un debate al respecto". Pero dejó claro que "ahora mismo, encima de la mesa, con capacidad para exponerla públicamente, no hay ninguna medida concreta". El pasado viernes, el titular de Hacienda ya hizo unas declaraciones en este sentido, invitando a la cautela: "Tengo que ser muy prudente a la hora de anunciar medidas concretas hasta que no estén absolutamente estudiadas, trabajadas y respaldadas por una mayoría parlamentaria". Según Peláez, cualquier novedad tributaria será introducida "con la aprobación del próximo Presupuesto".

Ruiz acusó al Gobierno regional de mantener "el impuesto de Sucesiones más alto de España" e instó al Consejero a aplicar ventajas fiscales a los citados grupos 3 y 4, "aunque sólo sea por aliviar algo por algún lado en este impuesto, que muchas veces no sólo es injusto sino que se produce en un momento bastante inadecuado para pasar el cepillo al ciudadano". El diputado popular argumentó que "tener un patrimonio superior a 800.000 euros no implica tener una liquidez para afrontar tipos efectivos que pueden pasar largamente del 30%", y que el tributo "está muy desnivelado entre su capacidad recaudatoria, de unos 100 millones de euros, y su efecto para deslocalizar patrimonio, renta y consumo".

Peláez negó que el impuesto de Asturias sea el más elevado del país ("a diferencia de Madrid, aquí los primeros 300.000 euros están exentos"), aseguró que "en la región ha desaparecido para las clases medias y trabajadoras", y acusó al PP de "usar la ideología para intentar laminar un tributo cuya aplicación defienden la OCDE y los principales hacendistas". "Mientras que ustedes defienden bonificaciones de carácter general, que no tienen en cuenta el tamaño de la renta y, por tanto, benefician más a los que más tienen, nosotros defendemos la sostenibilidad del sistema para defender el Estado del bienestar, que es el patrimonio de los que no tienen patrimonio", replicó el Consejero, que añadió que el tributo de Sucesiones "es especialmente neutral con la actividad económica, a la vez que mejora la redistribución de la renta y la riqueza".