Marina Serrano (Aelec): "Las eléctricas tendríamos que haber estado más cerca del consumidor durante la crisis”

La crisis energética que se desató a mediados de 2021 y se aceleró con el inicio de la guerra de Ucrania puso a las compañías eléctricas en el foco, con facturas de la luz caras para los clientes y beneficios récord para las compañías. Casi tres años después de aquello, las eléctricas insisten que "no había beneficios extraordinarios” y la culpa de la subida de la luz fue del gas, pero añaden que quizás podrían haber hecho un poco más. “Los altos precios efectivamente afectan a la imagen de las compañías porque es fácil identificarlos con su actuación. Tendríamos que haber explicado más o estar más cerca del consumidor”, concede Marina Serrano, presidenta de Aelèc, la patronal de Iberdrola, Endesa y EDP, en una entrevista con El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

Con todo, Serrano defiende que "no hay ninguna actuación reprochable". "Las compañías han actuado, han establecido medidas, han informado y han prestado su suministro eléctrico en las condiciones establecidas", además “siempre” intentan "mejorar esa relación con el consumidor”. “Pero no sé si lo conseguimos”, añade. ¿De qué forma se puede revertir la situación? “Explicar, hablar y decir cómo funciona el sistema y exponer las características y funciones que realizan las empresas. Las inversiones y la aportación que realizan y la transformación que están realizando de cambiar el sistema eléctrico a un sistema no emisor”, cuenta.

Uno de los temas en los que las eléctricas, y también la asociación, ha sido más beligerante en los últimos meses es el gravamen extraordinario a las grandes energéticas que finaliza este año. El Gobierno ha propuesto reformarlo para hacerlo permanente y a la vez que sirva para impulsar las inversiones verdes. Desde la asociación aseguran que no ha habido contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica para su reforma e insisten en que este impuesto deriva de una contribución solidaria de la Unión Europea en la que no estaba el sector eléctrico, sino solo el gasista y el sector de hidrocarburos, y que “no se ajusta a las reglas de una prestación patrimonial pública” porque grava ingresos y no beneficios.Vicepresidenta de la CEOE, Serrano inició su trayectoria profesional en Red Eléctrica y formó parte de los reguladores energéticos CNSE y CNE. En este último llegó a ser consejera hasta que el organismo se convirtió en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En plena segregación de este organismo, Serrano opina que una nueva CNE debe tener “independencia, cualificación técnica, medios y dotación”, así como estar a “disposición de escuchar” a las compañías. Y sus consejeros deben ser “personas cualificadas técnicamente, con experiencia y conocimiento del sector”.Más impuestos para el que más contaminaTras los máximos históricos de precios durante lo peor de la crisis energética, ahora el mercado eléctrico se ha dado la vuelta y está marcando récords a la baja, con cientos de hora a cero euros e incluso registrando por primera vez en la historia precios negativos. “Con la irrupción de las renovables, y cuando hay condiciones climatológicas concretas de mucho viento y agua, se produce una gran bajada de precios en algunas horas. La tendencia es que las renovables bajen los precios", apunta Serrano, pero defiende la necesidad de ir desarrollando nuevos elementos contemplados en la reforma del mercado eléctrico europeo para dar estabilidad al mercado y evitar esta volatilidad extrema, como mecanismos de capacidad o los contratos de diferencias, e impulsar el almacenamiento con grandes baterías y poder usar la electricidad cuando sea necesario.

A veces existe la idea equivocada de que estos precios del mercado eléctrico son el precio final que paga el cliente. No es así. Los consumidores tienen que afrontar otros conceptos en la factura (como los peajes, los cargos, impuestos…)”, subraya la presidente de Aelec, que defiende una profunda reforma de todos estos conceptos para rebajar el recibo de la luz, sacando de la factura “todos los cargos que obedecen a políticas sociales o económicas, porque el consumidor eléctrico está pagando más” que los clientes de otras energías y rebajando o eliminando parte de los impuestos incluidos.{"zeta-moreinfo":{"id":100503509,"title":"El espejismo de la luz: c\u00f3mo los cero euros se convierten en 118 en la factura","type":"article"}}“Debe haber una reforma de la fiscalidad. Hay que repensar la fiscalidad energética ahora que estamos en una situación de normalidad y ya no hay crisis de precios”. Desde la patronal de las eléctricas se reclama la eliminación del impuesto al valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) y defiende un IVA reducido del 10% en la factura de luz “porque es un servicio esencial”. “O por lo menos que el IVA no vaya cambiando cada mes en función del precio del mercado eléctrico del mes anterior”, subraya en referencia a la reciente alza hasta del 10% al el 21% del IVA de la luz por la caída del precio de la electricidad.En cualquier caso, Aelec reclama una revisión integral de la fiscalidad eléctrica de carácter estructural y que vaya más allá de la reforma de la factura de luz. Una revisión que implique una rebaja de los impuestos a la electricidad y la subida de los impuestos a otras energías que a su juicio contribuyen menos a la descarbonización del sector energético: esto es, el gas natural y los combustibles fósiles. Aunque no los menciona expresamente. “La electricidad paga una gran cantidad de impuestos, frente a los de otros tipos de energías”, advierte. “Hay que gravar más a las energías que más contaminan”, subraya.Bajar la luz, ¿subir gas y gasolina?El Gobierno intentó en 2020 impulsar una ley para revisar el reparto de costes millonarios que soporta el sistema eléctrico con el objetivo de bajar el recibo de luz de manera permanente, pero provocando como contrapartida subidas en el precio de los combustibles y del gas natural. La norma, cuya tramitación parlamentaria quedó paralizada por la crisis energética, contemplaba la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las antiguas plantas de renovables reguladas y trasladarlo en parte también a las compañías petroleras y gasistas, lo que supondrá a la postre elevar el precio de carburantes y de la factura de gas natural. El Ejecutivo ahora valora el momento de reactivar su tramitación.{"zeta-moreinfo":{"id":100521766,"title":"La volatilidad toma el mercado el\u00e9ctrico: las diferencias entre precios horarios se disparan","type":"article"}}“Ese mecanismo nos gustó y lo apoyamos. El consumidor eléctrico está pagando por alcanzar los objetivos de renovables. Aunque el objetivo del 22% de renovables se mide en el consumo final de energía, el el consumidor eléctrico el que soporta todo el coste. Hay que repartir equitativamente el esfuerzo realizado”.La presidenta de Aelec defiende que se den señales al mercado para dirigir invertir para dar un impulso a una mayor electrificación de la economía y facilitar así la descarbonización. “La electrificación es el camino para conseguir los objetivos de reducción de emisiones”, defendiendo un mayor despliegue del coche eléctrico, de las bombas de calor eléctricas para la calefacción en viviendas o expandir la electricidad en más sectores industriales.“Los objetivos de reducción de emisiones no se van a conseguir si no hay electrificación. Y eso exige ingentes cantidades de inversiones que tienen que hacer el sector privado. Donde no llegue la electrificación, donde no sea posible, como transporte marítimo, transporte aéreo o algunas industrias, debe descarbonizarse con las otras energías que menos emisiones produzcan. Y a poder ser fundamentalmente con la electrificación indirecta que supondrá el hidrógeno verde”, resume Serrano, que defiende una electrificación cada vez mayor también para revertir la tendencia actual de descenso de la demanda eléctrica (tras la caída de 2023 se situó en niveles de hace dos décadas) y así hacer viables las grandes inversiones que hay que realizar en nuevas energías renovables.{"zeta-moreinfo":{"id":98515757,"title":"La creaci\u00f3n de la nueva CNE resucita las dudas sobre la independencia del organismo","type":"article"}}Más inversión en redesEn este sentido, desde Aelec también se reclama un impulso a las inversiones en redes eléctricas para facilitar la integración de las nuevas renovables, del autoconsumo, de la red de puntos de recarga para el coche eléctrico y de nuevas industrias intensivas en el consumo de luz (como los centros de datos digitales o las plantas de producción de hidrógeno verde). Para conseguirlo, la patronal de las eléctricas piden, de cara al nuevo periodo regulatorio que arranca en 2026, mejorar la retribución que reciben por las inversiones en sus redes a través de la factura de la luz (a través de los peajes incluidos en el recibo de luz) y también levantar los topes a esas inversiones actualmente vinculados al nivel de PIB.España trabaja en la construcción en los próximos años de nuevas interconexiones eléctricas con Francia y también del gran corredor europeo de hidrógeno verde con Europa, el H2Med, que permitirá una mayor integración con el mercado europeo y que busca convertir España en un gran exportador de energía. “Lo que debería es aprovecharse la nueva potencia renovable como un atractivo para atraer industria que quiere descarbonizarse, antes que exportar esa energía renovable”.

Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). / / JOSÉ LUIS ROCA.

