Los nuevos teléfonos gratuitos para pedir cita previa en la Seguridad Social

Para muchos pedir cita en la Seguridad Social es sinónimo de problemas, de tiempo perdido y de viajes de ida y vuelta a las oficinas para terminar con dolores de cabeza y la preocupación de no saber si lo has hecho bien, si has metido la pata hasta el fondo, si te faltan datos por adjuntar o documentos por rellenar, y al final te rindes sin seguir preguntando por qué te sientes inútil.

Si eres una de estas personas, enhorabuena, tus días de agobio y sufrimiento han llegado a su fin.

Pedir cita en la Seguridad Social se ha convertido, desde hace años, en una tarea mucho más fácil, pero sobre todo, mucho más cómoda.

Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se han habilitado dos nuevas líneas telefónicas para que la gente pueda, no solo pedir información, sino también, llevar a cabo sus propias gestiones, facilitando los datos imprescindibles y necesarios para poder realizar los diferentes trámites uno mismo y con la seguridad de que se mantenga la confidencialidad.

A los números ya existentes:

901 16 65 65 (información)

(información) 901 10 65 70 (cita previa)

Ahora podemos sumarles dos más:

91 542 11 76

Cuyo uso es el de solicitar información, y junto con el anterior, es un teléfono común a todo el territorio gracias a la centralización que entró en vigor a mediados del año 2023. Tanto en este número, como en el '901 16 65 65' se busca ofrecer una atención personalizada y directa de lunes a viernes (no festivos) en horario ininterrumpido desde las 09.00 h hasta las 20.00 h

91 541 25 30

Por su parte, este nuevo teléfono, corresponde a la línea que gestiona las citas previas para temas relacionados con las pensiones y las diferentes prestaciones económicas de la Seguridad Social.

CÓMO SOLICITAR CITA POR TELÉFONO

Pedir cita previa por teléfono es una de las formas más tradicionales de hacerlo. Para ello, deberás responder de manera verbal o pulsando determinadas teclas del teléfono siguiendo las instrucciones indicadas en el diálogo.

Durante la llamada, se te solicitarán algunos datos personales como es tu código postal, para así localizar la oficina más cercana a tu posición, y también se te pedirá el número de DNI o NIE; además, claro está, de preguntarte acerca del trámite por el cual deseas concertar la cita.

A continuación, el sistema te ofrecerá la primera fecha disponible y si estás de acuerdo, se te asignará mediante una confirmación previa; en caso de no estarlo, se te ofrecerá la siguiente disponible.

Una vez obtenida la cita, el sistema te proporcionará un localizador. Se puede eliminar una cita con el DNI o NIE y el localizador en el servicio de cita previa.

Es importante tener a mano tu número de afiliación a la Seguridad Social, por si en algún momento, en el trascurso de la llamada se te pide, así como cualquier otro documento que pueda ser solicitado.

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD

Algo que puede preocupar, sobre todo a los más mayores de la casa, es el tema de la confidencialidad.

Persona mayor al teléfono / Europa Press

Al final, aunque sea vía telefónica, no dejas de estar compartiendo tus datos más personales y privados; algo que puede llegar a incomodar, incluso a despertar cierta inquietud. Es por ello, que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se comprometen a enviar únicamente, la información y los documentos solicitados a la atención y dirección que consten en sus ficheros.

Ante cualquier error, se enviará un impreso (a franquear en destino) para poder solucionarlo de la manera más rápida y sencilla posible, y poder continuar así, con el envío de la información solicitada.