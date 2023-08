Dolors Feliu (ANC): "El bloqueo es un buen toque de atención para visualizar la relevancia de Cataluña"

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, presiona a los partidos independentistas para que exijan a Pedro Sánchez avanzar hacia la independencia, no solo una eventual amnistía. Y ve positivo el bloqueo y la repetición electoral, si suceden, como toque de atención al Estado.

¿A qué atribuye el notable descenso del independentismo en las elecciones generales?

Muchos estaban por la abstención dado que los partidos independentistas no están construyendo un proyecto para la independencia. Y no se ve claro qué se iba a hacer en Madrid. Estos cuatro años de falso diálogo por parte de algunos y de proclamas por parte de otros no han dado fruto. Y ha habido un voto al PSOE como reacción para que no gobierne el PP y Vox.

¿Qué condiciones cree que ha de poner el independentismo al candidato socialista Pedro Sánchez ante una negociación de investidura?

La medida ha de ser el apoyo de Sánchez a la independencia de Cataluña. Los apoyos anteriores por parte de los partidos catalanistas e independentistas han sido a cambio de cosas concretas. Ahora se vuelven a poner sobre la mesa, y son pantallas pasadas. Que si la financiación, que si no sé qué traspasos... Se han puesto sobre la mesa en las anteriores legislaturas y siempre ha habido un maltrato continuado a Cataluña. El déficit fiscal, no ejecutar los presupuestos, la persecución del catalán, la represión que sigue, aumentada... Si sacamos los diputados de Cataluña, habría una mayoría absoluta del PP y Vox que gobernaría tranquilamente España. Cataluña pone el tema de la independencia sobre la mesa porque no la atienden. Es el gran elefante en la habitación. Y esto se ha de poner de manifiesto. Más que plantear qué pedimos, se trata de qué hacen ellos por la independencia de Cataluña. No parece que hagan nada. Ni el Estado ni Pedro Sánchez están diciendo que lo harán.

¿Es pesimista, pues, respecto a un eventual acuerdo?

No veo que Sánchez esté dispuesto ni haga planteamientos hacia la independencia de Cataluña. De ninguna manera. Veo muy cerrado al Estado. Y los partidos independentistas no quieren pedir menos.

Se habla de amnistía y de autodeterminación como condiciones. ¿Cómo se debería concretar?

La amnistía es la parte final de una negociación porque si no lo que pasa es que la amnistía es ¿a cambio de qué?¿de que sepas que te castigaré por otro lado cuando quieras hacer la independencia? Es un punto difícil. Y cuando hablamos de autodeterminación, que es un concepto jurídico muy amplio, hablamos de ella para hacer la independencia. Y el Estado tiene un marco jurídico totalmente cerrado y las mayorías tampoco dan para hacer reformas constitucionales para incluir el referéndum. Ellos serían los interesados en hacerlo si quieren gobernar, si hay firmeza de los partidos independentistas. Está bien que haya este bloqueo o esta firmeza porque no será que no hace tiempo que no saben que esto es lo que quiere Cataluña. Y ahora se sorprenden porque queremos la independencia. Llevamos la última legislatura con la broma del diálogo y la autodeterminación. Ha de quedar claro que es difícil gobernar España si esto no se encara. El bloqueo es positivo en este sentido.

¿En qué medida puede influir el hecho de que una repetición electoral pudiera dar como resultado un Gobierno del PP y Vox?

En realidad, si Cataluña no estuviera en la ecuación, ya gobernarían el PP y Vox. ¿Alguien está dispuesto en el Estado a mover ficha o no?

¿Cree que Junts y ERC mantendrán la posición que me está describiendo?

Esto es lo que como independentistas les tenemos que decir que hagan, que mantengan la posición. Si tienen votos es porque son independentistas. Estamos por la independencia, no por otras pantallas que ya no sirven. Y si hay que ir a la repetición de elecciones, creo que no les debe temblar el pulso a los independentistas.

Constato que es pesimista respecto a un acuerdo

No sé si diría pesimista. Creo que el bloqueo también es una forma de que visualicen la relevancia de Cataluña y de los votantes catalanes en sus ecuaciones del Congreso. Siempre nos tienen por nada. Que haya un tipo de bloqueo del tipo 'si no hay nada [por parte del Estado], no habrá nada' es un toque de atención que está bien.

Insisto en una pregunta anterior: ¿y el riesgo de un Gobierno del PP y Vox?

Un Estado que se quiere gobernar tiene derecho a votar lo que considere. Ya vota mayoritariamente al PP y Vox si le quitas Cataluña. Con Cataluña se tergiversa todo. Mientras no quiten a Cataluña puede ser que no puedan gobernar ellos y que tampoco puedan gobernar el PP y Vox. Si el Estado fuera democrático y se aviniera a reconocer el derecho a la autodeterminación, bienvenido.

¿La Diada ha de servir para presionar a los partidos independentistas en estas hipotéticas negociaciones?

Es que Sánchez sin los partidos independentistas no tendría ninguna opción. Hace falta un plan para hacer la independencia de Cataluña en democracia, y reconocimiento del 1-O y todo lo que comporta un cambio de paradigma del Estado para que reconozca que la independencia es un derecho. Si no es así, no dar apoyo a nadie.

Si se negocian elementos, según usted, menores, esto podría dar alas a un cuarto espacio soberanista?

Ahora estamos en política española y veremos cuál es el planteamiento de los partidos que se denominan independentistas. Pero también habrá que ver si tienen proyecto para hacer la independencia aquí porque todavía no lo han demostrado. Porque la independencia se hará aquí, no en Madrid. Si hablamos de lista cívica, está condicionando el proyecto de independencia de aquí. Veremos primero qué pasa en Madrid y valoraremos el proyecto de independencia que haya aquí. Con todo ello veremos en qué situación estamos.

¿Mas pide no ser intransigentes? Que Sánchez sea exigente pero no intransigente respecto a la independencia

Aplicaría esta frase a Pedro Sánchez: que sea exigente pero no intransigente respecto a la independencia. Que sea exigente. Podemos hacer referéndums internacionales muy democráticos pero que dejen atrás la intransigencia de no reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos.