Sánchez tiende la mano al PP para que se sume a la mesa de diálogo con Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tendido la mano al PP para que sume al diálogo para la resolución del conflicto político en Cataluña y lo ha hecho porque "aquí no sobra nadie, tampoco la oposición".

En su intervención este sábado ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez, que ha hecho esta oferta 48 horas antes de su reunión con el líder del PP, Pablo Casado, ha defendido para Cataluña el diálogo basado en tres principios: el primero de ellos, "la búsqueda de soluciones compartidas y viables que representen a una mayoría de catalanes".

En segundo lugar, Sánchez ha apelado al fortalecimiento de la estabilidad política en España y Cataluña para que ese diálogo sea "duradero y fructífero" y, finalmente, ha abogado por lograr una "confianza creciente" entre los interlocutores abordando al comienzo asuntos en los que las posiciones estén más cercanas. En definitiva, el presidente del Gobierno ha abogado por "ley, diálogo y políticas reales" y aquí se ha referido a aquellas que tienen que ver con el empleo, la economía, la sanidad, la dependencia o las infraestructuras de los catalanes. "Esa es nuestra identidad. La izquierda del Gobierno que mejora la vida de la gente", ha dicho.

Y ha insistido en que esas salidas "viables" al conflicto catalán no deben ir "en perjuicio" de otros territorios. "No se primará a una comunidad y se olvidará al resto, no se mirará al separatismo en detrimento del resto de territorios", ha garantizado. "Debemos y necesitamos un acuerdo tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española", ha subrayado.

Y en esa tesitura, Sánchez ha insistido en que la solución política en Cataluña es la dialogada "y el no diálogo es la no política. Todos, todos, somos necesarios". "Aquí no sobra nadie, ninguna lengua, ni ninguna cultura" y ha apelado a la oposición a que se sume "al diálogo social y territorial".



"Mirar al futuro"

Durante su discurso, Sánchez ha pedido acabar con la "crispación" en la política catalana y ha recordado que "donde otros exhiben fotos como las de las Azores, nosotros lucimos la del ingreso en la UE, y donde otros acumulan recortes y decretazos, nosotros atesoramos la sanidad y la educación universales". Sánchez ha pedido a los miembros del Comité Federal "mirar al futuro" y "no dejarse distraer". Aquí se ha referido al elevado "nivel de beligerancia" de la derecha, a la que ha acusado de "sobreactuar" por dos razones: "Temperamento -creen que les han arrebatado algo que les pertenece por derecho natural- y cálculo".

El secretario general del PSOE ha recordado que los tres periodos de "enorme crispación" corresponden con las tres derrotas del PP: en 1993, en 2004 y ahora. "Y cada vez que pierde forma estos berrinches, en lugar de aceptar el resultado y ejercer el papel de leal oposición", ha dicho.

Y sobre el "cálculo", Sánchez ha explicado que los temas de la derecha no son las pensiones o el empleo sino "que se han cambiado los consejos de ministros a los martes o el pin parental de Abascal. Sólo quieren distraer la atención sobre lo importante, con ruido y con bronca".

Sobre Venezuela, Sánchez se ha dirigido explícitamente a "José Luis (Ábalos)" y ha afirmado que, aunque el PP diga sentirse preocupado por la situación de Venezuela, "qué poco les importan los derechos de los venezolanos y de todos los inmigrantes". Además, ha asegurado que la derecha genera "falsos problemas para distraer de lo importante" y ha apelado a no caer en su juego. "Si no caemos, ganamos", ha señalado.

Ante el nuevo ciclo electoral y con la presencia de prácticamente todos los barones socialistas, Sánchez ha comprometido el apoyo de la Ejecutiva federal a los candidatos, de los que han resaltado que reúnen las cualidades necesarias para liderar Galicia, el País Vasco y Cataluña.

Al cabeza de lista del PSOE en los comicios gallegos, Gonzalo Caballero, le ha resaltado que la competición está abierta, porque las fuerzas progresistas están "muy empatadas" con la derecha. "Falta un tramo, confiamos en ti", le ha asegurado.

Sánchez se ha dirigido también a la candidata en el País Vasco, Idoia Mendia, a quien le ha dicho que quiere que sea la primera mujer lehendakari, mientras que del líder del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado que es el presidente que necesita Cataluña no solo por su inteligencia, compromiso social y habilitad política, sino también por sus referencias constantes al reencuentro en Cataluña.