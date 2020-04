España registra un fuerte descenso de las muertes diarias por coronavirus hasta las 288

La cifra diaria de muertos por coronavirus en España ha caído hasta los 288, 90 menos que el sábado, con lo que suma un total 23.190, en tanto que los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas han descendido a los 1.729 y hacen un total de 207.634.

Siguen aumentando las altas que, con otras 3.024 personas curadas en 24 horas, suman 98.732, según los últimos datos facilitados por el departamento que dirige Salvador Illa.

La cifra de casos positivos de coronavirus diagnosticados se corresponde con los diagnosticados por PCR, la prueba más fiable para detectar el virus, y a la que hasta el pasado jueves se sumaban los casos sometidos a test de anticuerpos, que era la cifra global que daba el Ministerio de Sanidad.

En el informe de este domingo, el Ministerio no detalla el número de casos por esos test, un aspecto sobre el que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado en rueda de prensa que no se van a quitar esas tablas de la estadística sino que se espaciará su periodicidad.

En relación a los datos, con 1.729 casos positivos en 24 horas, Simón ha dicho que si bien siempre en un fin de semana hay que valorarlos "con cuidado", ha considerado que la "magnitud" del descenso en los datos "es importante".

Y es que el incremento de casos diarios ha bajado del 1 % y son números "que no veíamos desde hacía muchas semanas", según ha dicho el experto, que ha abundado en que se trata, además, del tercer día en el que la cifra diaria de fallecidos, que es de 288, es inferior a 300, un 1,3 % de incremento respecto al día anterior.

Ha afirmado, asimismo, que una vez que han pasado ya quince días desde que se retomó la actividad laboral no esencial, se pude indicar que no se ha observado "ningún efecto negativo" en la tendencia de casos. No obstante, ha insistido en que hay que seguir "con mucho cuidado" y no exponernos a que esta evolución sufra un paso atrás.

El número de sanitarios con coronavirus es de 37.584, 481 más que el sábado.

Según los datos confirmados por PCR, Madrid es la comunidad con las cifras más altas de las pandemia con 59.126 diagnosticados; 7.922 fallecidos; y 35.367 curados.

Tras ella, sigue Cataluña donde este domingo son 46.811 los casos confirmados por PCR; 4.566 los muertos y 17.006 las personas curadas.

España baja de los 300 fallecidos con COVID-19 por primera vez desde el 20 de marzo. Agencia ATLAS

Las dos Castillas se sitúan de nuevo en tercer y cuarto lugar: en Castilla y León hay 16.222 diagnosticados por PCR, 1.666 fallecidos y 6.208 personas que han logrado curarse; en Castilla-La Mancha son 15.609 diagnosticados, 2.330 muertos y 5.196 los curados.

El País Vasco sigue siendo la quinta comunidad en número de positivos con PCR, 12.455; además han fallecido 1.230 personas y 9.602 han conseguido curarse. La sexta comunidad es Andalucía, con 11.774 diagnosticados y después está la Comunidad Valenciana, con 10.160

Con todo y teniendo en cuenta los diagnóstico solo por PCR, España es el país con más casos confirmados de Europa (207.634), seguida de Italia (195.351).