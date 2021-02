El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado este miércoles a su propia formación a "creerse" que su estrategia es la que ha ganado en el frente independentista y a buscar un pacto de izquierdas con los 'comunes' y la CUP, sin Junts. "No somos los criados de nadie", ha enfatizado, durante un discurso en el que ha criticado a quienes identifican "independentismo con etnicismo".

Rufián ha lanzado estos mensajes en el Pleno del Congreso al debatirse la moción de ERC que pide un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña, un texto que será sometido a votación este jueves y derrotado con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Unidas Podemos, por su parte, ha anunciado que se abstendrá.

Pero más que del referéndum, Rufián se ha centrado en defender que "las izquierdas independentistas y autodeterministas" han "ganado" y están condenadas a entenderse. "Sumamos como nunca y eso nos obliga y ERC, como ganadora de ese bloque asume el liderazgo de dicha mayoría", ha proclamado. Así, ha explicado que ERC quiere "aglutinar a todas las izquierdas independentistas, soberanistas y autodeterministas" y ha apelado directamente a la CUP y los 'comuns'.

Un nuevo ciclo

"Intentemoslo y hagamos que las izquierdas predominen de una vez por todas en un frente amplio en el gobierno de la Generalitat y que dejen de marcarnos el ritmo aquellos que habían ganado tanto que pensaban que el país era suyo", ha dicho, en velada referencia a Junts, antes de subrayar que ERC se tiene que "creer" que su estrategia dentro del independentismo se ha "afianzado" y que no son "los criados de nadie".

Así, ha apostado por afrontar un nuevo ciclo "en el que no se diga nunca más que el hijo de un andaluz es un colono" y, tras destacar que el independentismo suma más del 50% de los votos ha señalado que en el Parlament habrá "74 diputados inequívocamente independentistas pero sobre todo 82 diputados inequívocamente a favor de una solución política dialoga y pactada.

En este punto, sí se ha dirigido al PSOE para preguntar "qué hará Illa como jefe de la oposición" y para emplazar a los socialistas a dejarse de "jaleo" y a elegir entre la represión vía Fiscalía o la mesa de diálogo. "Señorías de la oposición en el Parlament, ustedes no van a desaparecer, nosotros tampoco, hagamos política", ha zanjado.

Se acabó bajarse los pantalones

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha confesado que su formación está "deseando conocer" la propuesta de ERC después de que las urnas hayan avalado la vía "del se acabó bajarse los pantalones" y hayan arrojado un "empate técnico" que les obliga a alcanzar un acuerdo de gobernabilidad.

Además, ha interpretado el 'no' del PSOE a la moción como un intento de "tapar" el problema catalán y, ante su abstención ha exigido a Unidas Podemos que "deje de mercadear con todo esto y actúen de una vez porque están en el Gobierno. "No estamos aquí para para ir presentando mociones 'ad eternum' pidiendo un diálogo que no llega", ha avisado.

La diputada de la CUP Mireia Vehí, ha aprovechado su intervención para destacar que esta moción de ERC demuestra que la mesa de diálogo "no está funcionando" y para reprochar a Unidas Podemos su abstención y que sigan gobernando con un PSOE que "les trata mal".

Lecciones de antirrepresión

El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, se ha mostrado muy molesto con las críticas de Rufián a los ministros de Unidas Podemos por poner "tuits" pero no cambiar la ley para evitar, por ejemplo, episodios como la entrada en prisión de Pablo Hasel. "Lecciones antirrepresivas, ni una", le ha soltado, echándole en cara las cargas de los Mossos en la concentraciones de apoyo al rapero encarcelado.

Asens ha confesado que había preparado una intervención de "mano tendida" a ERC, pero que los ataques de Rufián le habían contrariado. Así, aunque ha abogado por un gobierno de izquierdas, ha instado a ERC a "independizarse antes" de Junts que de España" y ha preguntado a Rufián si acabarán haciendo "presidente" a Joan Canadell, "que trata de colones" a parte de los catalanes.

En respuesta a la nueva portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, Asens ha defendido que "antes de ir a las urnas hay que ir a la mesa de diálogo porque no hay alternativa: o se negocia o se negocia", ha dicho llamando a aprovechar la oportunidad y crear un gobierno "de izquierda nítidamente comprometido con el diálogo".

También José Zaragoza, coordinador de los parlamentarios nacionales de PSC, ha pedido a ERC que "no vuelva a cometer el error de gobernar con la derecha" y trabajen "por el reencuentro" en lugar de fomentar la "confrontación" y "anunciar la foto de Colón del independentismo".

"Nosotros cordones sanitarios contra los socialistas conocemos muchos", ha dicho, retando a Rufián a admitir que Illa ganó las elecciones y a decir claramente que, pese a ello, ERC prefiere buscar un acuerdo con Junts, la CUP y los 'comuns'. "No busquen el enfrentamiento, nos encontrarán en el diálogo", ha insistido, recriminando a Rufián que plantee un referéndum como condición a ese diálogo dos semanas después de que el Congreso aprobará volver a convocar una mesa en la que, ha remarcado, se acordó hablar "sin condiciones".

Iniciativas constructivas

Desde el PNV, Aitor Esteban ha defendido la convocatoria de un referéndum, pero ha dicho no entender por qué ERC plantea justo ahora una votación al respecto abocada al fracaso. A su juicio, lo que hay que hacer es, como, según ha recordado llegó a esbozar Pedro Sánchez poco antes del 1 de octubre de 2017, plantear reformas legislativas, incluida una eventual reforma de la Constitución y no descartar "ningún elemento" que pueda contribuir a la búsqueda de soluciones, como podría ser una consulta.

Jon Iñarritu, de Bildu, ha llamado al Gobierno a "tomar la vía occidental y a cerrar la vía turca" y a poner en marcha mecanismos para "desactivar la represión" y ha buscar una solución "al conflicto político que tiene no Cataluña, sino España".

De su lado, el PP, Vox, Ciudadanos y UPN han insistido descalificar la propuesta del referéndum por ilegal. El 'popular' Vicente Bertoret se ha referido a la distinta posición que en la moción van a mantener el PSOE y Unidas Podemos como "peleas de pareja". "La República catalana no existe, imbécil", ha dicho, por su parte, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

En representación de Ciudadanos, Guillermo Díaz ha acusado al PSOE de "sobrellevar España" y ha avisado a sus actuales dirigentes de que antecesores "más preparados" de ellos no lograron "domesticar al nacionalismo" ellos tampoco lo lograrán.