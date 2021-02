La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha reprochado este viernes, en la que puede ser su última comparecencia en el Parlamento antes de ser sustituida por la nueva cúpula directiva, que "el único calvario" al frente de la Corporación ha sido al que el PP -ha dicho- le ha sometido.

"El único calvario que he tenido en RTVE es al que ustedes me han sometido", ha dicho al contestar a una de las preguntas que le han planteado los populares durante su comparecencia en la comisión de Control de RTVE en el Senado, que se produce un día después de que el Congreso haya elegido a los seis vocales que le corresponde nombrar para el Consejo de Administración de RTVE.

Una comparecencia en la que Rosa María Mateo ha asegurado que hasta que deje RTVE no va a acometer ningún cambio ni a prescindir del director de Información y Actualidad de la Corporación, como lo ha pedido el PP, a cuyos parlamentarios les ha dicho que "dejen de denigrar a RTVE y la apoyen no solo moralmente, sino económicamente". "Ya que ahora tienen a gente de su partido y les siguen en el Consejo de Administración -ha dicho a los populares-, creo que deberían de tener otra postura con TVE, porque es algo público que pertenece a todos los españoles y que pagan todos los españoles, como les pagan a ustedes y a mí".

Lo que espera Mateo, según ha comentado en el Senado, es retomar su jubilación y "tener una vida tranquila", después de poner todo su empeño, según ha sostenido, "en sacar adelante una empresa pública e independiente de cualquier poder".

Mateo ha asegurado en que durante su mandato no ha habido prácticas de manipulación u otras malas praxis, cuando hubo un tiempo en que en el ente público las denuncias se multiplicaban. "En estos 31 meses los periodistas han trabajado sin presiones. Interna y externamente puede haber habido críticas, pero nada que ver con algunas prácticas del pasado. Atrás han quedado las denuncias por manipulación informativa que llegaron hasta el Parlamento Europeo", ha manifestado.

El rótulo de la Infanta Leonor

Mateo ha asegurado además que la casa real "no tiene nada que ver" con el relevo de un trabajador tras la emisión de un rótulo en el que se leía "Leonor se va de España, como su abuelo", en 'La hora de la 1', y ha defendido que en la libertad de expresión "no todo vale".

"Lo que no es libertad de expresión es no saber en qué medio se trabaja y cómo se insulta a alguien, porque el rótulo del que se habla es un insulto para una niña de 15 años, para una menor", ha señalado al ser preguntada por Unidas Podemos por este asunto en la Comisión de Control de RTVE, que se ha celebrado este viernes en el Senado. "Hubo un relevo y no un despido", ha seguido Mateo con sus explicaciones, en la que puede ser su última comparecencia en el Parlamento, y ha hecho hincapié en que "hay que respetar las instituciones".

Mateo ha argumentado que se actuó de forma "rápida y contundente" ante la gravedad de los hechos por este rótulo "muy desafortunado", y por eso la productora con la que estaba contratada la persona que lo escribió decidió prescindir de sus servicios tras recibir una queja formal de la corporación.

La administradora ha lamentado profundamente "el grave error", pero ha querido dejar claro que ésta es "una irresponsabilidad que no puede empañar el compromiso inquebrantable de la corporación con la defensa de los valores constitucionales y las instituciones del Estado". "Aunque lo parece, no todo vale", ha insistido Mateo.