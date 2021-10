ERC admite haber entablado ya los "primeros contactos con el Gobierno" a propósito de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha detallado que, como cuestión previa que "pueda generar el marco de confianza pertinente para poder abordar el debate de las partidas presupuestarias" , los republicanos han exigido al Ejecutivo que blinde la protección del catalán, en el contexto de la ley del audiovisual.

"Se trata de eliminar una de las piedras en el camino que el propio Gobierno" con un redactado legislativo (la ley del audiovisual) que 'olvidaba' a las lenguas cooficiales más allá del castellano, valoró la también vicesecretaria general .

Según explicó Vilalta, ERC está a la espera de la respuesta del Gobierno bipartito. De momento, los republicanos no descartan todavía la presentación de una enmienda a la totalidad de la ley de presupuestos. El registro del Congreso cierra el próximo viernes, a la 14 horas.

Asimismo, los republicanos exigen que se haga "inventario" del grado de cumplimiento de los presupuestos vigentes, y ya pactados con ERC. "Los incumplimientos no son con ERC" si no con el conjunto de la sociedad catalana", aseveró Vilalta. La republicana también apuntó que la demanda sobre el catalán no saca de la lista de demandas a ninguna otra, simplemente se trata de una previa de obligado cumplimiento para abordar, justamente, otras reivindicaciones, como la del traspaso de Rodalies.

De fondo, ERC mantiene otra de sus condiciones previas, que es que la mesa de diálogo y negociación sobre el conflicto político. No dio detalles Vilalta del transcurso de estas negociaciones paralelas, en cualquier caso si quiso acotar la negociación sobre los presupuestos de esta semana a la demanda de protección del catalán y a la revisión de los acuerdos pretéritos.