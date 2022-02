No hubo electoralismo por parte del presidente del Gobierno ni de la Moncloa al aprobar el PERTE agroalimentario y dar información de él en la web oficial. La Junta Electoral Central (JEC) rechaza el recurso del PP porque entiende que Pedro Sánchez se manifestó el lunes, en la presentación del proyecto en Almería, con un "nivel razonable de neutralidad institucional", y que el Gobierno ha de dar publicidad a planes que se nutren de los fondos europeos.

Fue Pablo Casado, líder de los populares, quien anunció este miércoles el recurso de su formación ante la JEC por la aprobación, el día anterior, del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario, dotado con 1.000 millones de euros hasta 2023, que prevé que genere un impacto de partida en la economía de unos 3.000 millones y una creación neta de hasta 16.000 empleos. Casado acusó a Sánchez de "utilizar el BOE" para hacer "juego sucio" en las campañas electorales. Consideró el proyecto un "refrito" de medidas anteriores y una "auténtica vergüenza" por su aprobación a cinco días de las urnas en Castilla y León.

El PP denunció ante la JEC dos cuestiones: la declaración institucional del presidente tras su visita a la planta geotérmica de Cardial Recursos Alternativos, SL, en Níjar (Almería) el pasado lunes y la publicidad que el Ejecutivo dio a los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros en la web de la Moncloa.

Respecto a lo primero, el organismo arbitral señala que era "inequívoca" la naturaleza "pública e institucional" del acto del presidente en Almería, y de hecho se incluyó en la agenda de Sánchez, y además estuvieron presentes autoridades municipales. Tras examinar las palabras del jefe del Ejecutivo, la Junta entiende que sus palabras revistieron un "nivel razonable de neutralidad institucional" y estaban "circunscritas al ámbito específico y concreto de la visita a una planta geotérmica ubicada en Andalucía", por lo que aunque los proyectos que él citó son de ámbito nacional, "no cabe deducir" de sus palabras hayan tenido "una incidencia apreciable" en los comicios autonómicos de Castilla y León del próximo domingo.

Mañana aprobaremos en #CMin el #PERTEAgroalimentario, con una inversión pública de 1.000 M€. Está dirigido a pymes, en este caso cooperativas, mayoritarias en el sector. Los fondos europeos son la gran oportunidad de España para modernizarse e impulsar su competitividad. pic.twitter.com/WCqbQu0ByQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de febrero de 2022

No hubo "instrumentalización"

De este modo, el órgano concluye que "no se ha producido una vulneración de la prohibición establecida en el artículo 50.2" de la ley electoral. Ese artículo prohíbe "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

La JEC también recuerda que la existencia de un proceso electoral en curso "no interrumpe el funcionamiento normal de las administraciones públicas". En su escrito, recalca que Sánchez "evita la introducción de manifestaciones valorativas de contenido electoralista" y que el Ministerio de la Presidencia no ha efectuado un "tratamiento imprudente" de las declaraciones encaminado a su "difusión masiva", que pueda considerarse como una "instrumentalización de los medios y recursos públicos" para movilizar el voto de los castellanoleoneses en beneficio del PSOE.

La segunda cuestión impugnada por el PP fue la comunicación del PERTE aprobado por el Gabinete de coalición. La Junta recuerda que los populares no denunciaron la rueda de prensa en la que participaron la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el titular de Agricultura, Luis Planas, y que en todo caso en la nota de los acuerdos no se aprecia una "particular incidencia electoralista" en los comicios de Castilla y León. En la web oficial de la Presidencia del Gobierno se recoge un resumen de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros y de las palabras de Planas.

El Gobierno ha aprobado en #CMin el #PERTEAgroalimentario



🌿Un nuevo proyecto estratégico para impulsar la transformación de la cadena agroalimentaria, la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.



ℹ️ https://t.co/0IpuH0OkL4 pic.twitter.com/eQo7O885qa — La Moncloa (@desdelamoncloa) 8 de febrero de 2022

Acuerdo firme

El organismo agrega que hay que tener en cuenta que la información se refería a un PERTE y que el reglamento de la UE del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en su artículo 34.2, señala que los perceptores de los fondos europeos deben velar por "dar visibilidad a la financiación" de Bruselas, "facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios", incluidos los medios y el público. Los mensajes alojados en la web del Gobierno, remacha la Junta, pueden entenderse "cubiertos" por la "exigencia de información regulada en la normativa comunitaria" y por tanto como "campaña imprescindible para salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos".

Los mensajes alojados en la web del Gobierno, remacha la Junta, pueden entenderse "cubiertos" por la "exigencia de información regulada en la normativa comunitaria" y por tanto como "campaña imprescindible para salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos".

La JEC, así, desestima "íntegramente" la denuncia formulada por el PP. El acuerdo es firme en vía administrativa, por lo que a los populares solo les cabría la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.

Sánchez, no obstante, sí llegó a ser condenado por la JEC y después por el Supremo por electoralismo. De hecho, pagó 2.420 euros al PP por haber violado la ley al conceder una entrevista en las elecciones de 2019 desde la Moncloa. Fue el primer presidente del Gobierno multado por la JEC. Los populares confirmaron que habían recibido el dinero y que lo destinarían a obras sociales.