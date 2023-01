El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha afirmado que está "muy tranquilo" ante el juicio al que se enfrenta por la pieza de los 'zombis' del caso Imelsa y ha insistido en su inocencia: "Ya tengo ganas de hablar. Llevo siete años esperando", ha dicho.

Rus se ha pronunciado así a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, donde este lunes se sentará en el banquillo de los acusados por las piezas B y F de Imelsa, conocidas como las de los 'zombis'. La vista se alargará unos dos meses.

El expresidente de la Diputación se ha acercado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, a preguntas de los medios de comunicación que le esperaban en la puerta, ha asegurado estar "muy tranquilo": "Estoy muy tranquilo. Ya tenía ganas yo, siete años..."

Rus, interpelado por si se considera inocente de los hechos que se le atribuyen y por los que se enfrenta a una pena de 12 años de prisión --tal y como le reclama el ministerio fiscal--, ha contestado: "Siempre, siempre". "Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan. Hoy tenía que declarar pero no sé cómo va. Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días", ha añadido.