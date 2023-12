Lleva menos de un mes al frente de la portavocía de Más Madrid en la Asamblea. Ha tenido ya sus primeros enfrentamientos con Isabel Díaz Ayuso a cuenta de las políticas de igualdad, la paga de los expresidentes o sus políticas económicas. Las formas son diferentes pero el tono el mismo y el mensaje contra los conservadores, igual de duro. Pero como portavoz de la formación madrileña ha escenificado también la batalla que tienen abierta con Podemos, a cuyos diputados ha pedido "que dejen el escaño" por haber "traicionado" a los votantes madrileños al abandonar Sumar para incorporarse al grupo mixto en el Congreso.

Manuela Bergerot ha sido la “tejedora” del partido. Con ella en la organización del partido, Más Madrid ha crecido en número de concejales y ampliado su base social en el ámbito local. En el autonómico se mantienen. Su reto es que con ella en la portavocía y apenas de forma testimonial en la organización eso se mantenga. De momento, la sombra de Mónica García, ahora en el Ministerio de Sanidad, sigue siendo larga. Pero fue Bergerot quien negoció y consiguió la cuota Más Madrid en el Gobierno de coalición y quien se peleó con Yolanda Díaz y su equipo para que García esté hoy donde está. Que "nadie nos quite lo 'fregao'”, dice sobre los logros de su partido, en un acento español que le costó trabajo lograr cuando llegó como refugiada argentina hace ya más de cuatro décadas. Hoy su partido apuesta, por un empeño personal de ella que mucho tiene que ver con sus orígenes, por incluir en las listas e incluso en la dirección de la formación a personas de diferente procedencia que han anclado sus vidas en Madrid.

La discreción que le caracterizó durante su etapa en la Organización la mantiene aún como portavoz. Solo entra en los charcos que quiere entrar, como cuando dijo a este diario que es “impresentable” lo que hizo Podemos al pasarse al grupo mixto, pero rehúye debatir sobre el devenir de los morados en Madrid. Evita el ruido, es de las que prefiere lavar los trapos sucios en casa salvo cuando se trata de la dirección nacional de los morados e insiste en que sus propias decisiones personales son colectivas cuando se trata de política.

¿En qué momento decidió dar el salto a la portavocía de Más Madrid?

No es una decisión individual, es una decisión colectiva que se debate en muchos espacios y se decide entre muchas para cumplir varios objetivos y seguir consolidando que Más Madrid es la alternativa al Gobierno de Ayuso. La consecuencia natural del liderazgo de Mónica García es el mío.

¿Es posible ser la voz del partido como portavoz y además dedicarse a la cosa interna como secretaria de Organización o va a dejar esto último?

Hace 15 días, Más Madrid tuvo su congreso, donde se eligió una nueva mesa regional, donde ya hay un equipo coordinador y donde se va a hacer cargo de Extensión y Formación, que es como se llama esa área en Más Madrid, nuestro compañero Gabriel Ortega, ex concejal de Gobierno y en la oposición en Móstoles. Es algo que viene dentro de toda la estrategia de Más Madrid de desconcentrar la acción política y seguir reforzando la acción en los ayuntamientos.

La entrevista se produce el mismo día en que dimite el máximo responsable orgánico de Podemos en Madrid, Jesús Santos. Más Madrid proviene de esta formación y han trabajado por quedarse con su electorado. ¿Se desintegra Podemos en Madrid?

Sobre las decisiones de otros compañeros de otros partidos no tengo mucho que decir.

El mandato del 23J fue claro: dejar la crispación para frenar a la extrema derecha y ponernos a remar para que España avance.



Todo lo que no esté a la altura de ese mandato es una irresponsabilidad. — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) 5 de diciembre de 2023

La pregunta no es sobre los compañeros concretos, sino sobre el partido.

Más Madrid aspira a ser la casa progresista de toda la gente en la Comunidad de Madrid. Bienvenido será todo el que quiera liderar el bloque progresista para que en 2027 haya un gobierno en la Comunidad de Madrid que desbanque al PP.

En el ámbito nacional, ha dicho que considera impresentable la marcha de Podemos al grupo mixto en el Congreso y que deberían dejar su escaño por traicionar a los votantes madrileños. Belarra ha dicho que a pesar de abandonar Sumar, sus cinco diputados darán estabilidad al Gobierno. ¿Les tranquiliza esta postura o creen que Podemos tensará la legislatura?

Los votantes progresistas quieren un Gobierno que mejore la vida de los españoles y españolas. No quieren ni ruido ni tensiones. El que busque ruido o crear tensiones por interés propio lo acabará pagando.

La crispación política alcanza todas las instituciones. ¿En la Asamblea de Madrid hace falta reducirla?

Lo que haría falta es que la señora Ayuso utilizara las instituciones para hablar de las cuestiones que le competen al Gobierno de la Comunidad de Madrid y la vida de los madrileños y de las madrileñas. Ojalá hubiera un debate de ideas. Ojalá pudiéramos hablar de la necesidad de cumplir una ley estatal de vivienda y de regular los precios del alquiler en Madrid, en vez de que ella estuviera utilizando las instituciones para pensar cómo por la puerta de atrás te mete una ley de urgencia para ponerse una paguita vitalicia o intentar controlar tres instituciones que deberían garantizar la calidad democrática en esta región, como son Telemadrid, la Cámara de Cuentas y el Consejo de Transparencia, que deberían ser independientes y velar, precisamente, para garantizar la fiscalización del Gobierno. Pero la señora Ayuso utiliza su mayoría absoluta para tener el poder absoluto.

¿Quiere decir que la única responsabilidad de la crispación en la Asamblea depende del Partido Popular?

Bueno, es que la señora Ayuso, no solo la Asamblea de Madrid, sino cualquier acto institucional del Gobierno de la Comunidad, lo utiliza constantemente para confrontar con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez. Esa es su política, que a nosotros nos parece una irresponsabilidad e intentamos constantemente traer un mejor Madrid posible a los debates en la Asamblea de Madrid. Y lo tenemos que hacer con contundencia y con firmeza, porque vemos cómo a Ayuso le molesta que haya un mejor Madrid posible que nosotros le demostramos en cada pleno.

Más Madrid es un partido identificado principalmente con su preocupación por la salud del sistema sanitario. Más aún ahora que García es ministra del ramo. ¿Con qué otros temas quiere distinguirse esta legislatura?

Nosotras estamos muy orgullosas de liderar las banderas que el bloque progresista ha asumido como propias, que ahora vemos cómo se han reflejado en el pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, como ampliar la cobertura pública de la salud mental, reducir la jornada laboral para tener más tiempo libre y una transformación de la economía a través de una transición ecológica que además es el único futuro posible. Vamos a seguir liderando nuestras banderas para además actualizar Madrid al siglo XXI a través de la transición ecológica, la igualdad y el refuerzo de los servicios públicos.

Hay varias leyes en marcha en la Asamblea de Madrid con las que han sido muy beligerantes. Por un lado, la reforma de la ley trans y LGTBI, y por otro, una ley ómnibus en la que se modifican hasta 15 leyes diferentes. En esta última, han hecho especial hincapié en la parte de la paga vitalicia, pero sí creen que los expresidentes deban tener algún tipo de compensación.

Bueno, lo primero que no nos ha gustado del PP es que nos hurte un debate sobre esto y lo tramite por la vía de urgencia, Todavía estamos esperando que nos conteste a las preguntas que le hemos hecho a la señora Ayuso, si le parece lógico y asumible tener una paga vitalicia para los expresidentes que puede ir desde los 8.500 € hasta los 20.000. Creemos que los madrileños se merecen que eso se pueda debatir en la Asamblea de Madrid.

Sí, pero tienen su propuesta de retribución.

Sí, pero que nunca podrá ser superior al 75% de su remuneración en el cargo.

Se acaba de celebrar el acto de la Constitución en Madrid y ahí se puso de manifiesto que esta es una región de desigualdades. ¿Su receta concreta para reducir esa brecha cuál es?

Hemos registrado las enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, queremos destinar cerca de 11millones de euros a blindar los servicios públicos, que son los que garantizan que no tengamos la comunidad más desigual. La señora Ayuso está más preocupada en confrontar con otras comunidades autónomas en temas de financiación que en esa desigualdad mientras se está perdonando 6,5 millones de euros a los más millonarios, se dan becas a las familias más ricas para los colegios privados y deja a mil familias sin poder acceder a la vivienda por falta de presupuesto.

Es usted muy optimista con lo que puede conseguir la izquierda en Madrid, pero no parece que lleguen al Gobierno si no es con la suma del PSOE. La relación entre ambos partidos se ha resquebrajado en Madrid. ¿Cómo va a trabajar para mejorarla en esta legislatura?

Nosotros estamos mirando al frente, todo el que se quiera sumar a seguir liderando políticas progresistas que cuente con nosotros. Más Madrid no para de crecer. Una organización que en tres años tiene presencia en todas las instituciones, que está en el Gobierno de España, en los ayuntamientos, que es líder en la oposición en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, todavía tiene muchas alegrías que darnos.

¿Incluso aunque su nueva portavoz sea menos conocida?

Afortunadamente, Más Madrid es la fuerza que se identifica con un mejor Madrid posible y cada vez tenemos más liderazgos que pueden hacer cumplir nuestros objetivos.

¿Qué va a aportar Más Madrid al Gobierno de la nación desde el Ministerio de Sanidad?

Como formación, lo primero es responsabilidad y estabilidad. Más Madrid tenía a la mejor ministra de Sanidad posible que merecía este Gobierno progresista y ahí estuvimos y estuvo Mónica García para remangarse y garantizar la sanidad pública para todos los españoles y las españolas. Y recordemos que la sanidad es la primera preocupación de los madrileños. Así que ensanchar la democracia a través del blindaje de los servicios públicos y, desde luego, estabilidad y solvencia al Gobierno.

¿Y les preocupa la hemeroteca o que Más Madrid no cumpla con las expectativas en el Ministerio de Sanidad?

Hay unos retos que ya se ha planteado Mónica García desde el Ministerio, que es el blindaje de la sanidad pública, garantizar la universalidad de la sanidad, ampliar la cartera de servicios y acabar con las listas de espera. Todo el que conoce a Mónica sabe que lo que se propone lo consigue y es un gran reto.

Una vez alguien me dijo en su partido que cada vez que se encontraban con un problema pensaba cómo resolvería eso Pablo Iglesias para no repetir sus errores. ¿Qué errores deben evitar Mónica García y Más Madrid en el Gobierno de la nación?

Pues yo reivindico precisamente la génesis de Más Madrid, que nace desde el deseo, no desde la impugnación de nada ni por diferenciarse de nadie, y el convencimiento de que siempre se ha hablado de política desde Madrid pero no de las cuestiones de Madrid. Y esa hipótesis por la que nace es nuestra mejor guía para seguir caminando.

Superadas las elecciones y el reparto que se ha hecho de cuotas en el Gobierno nacional, ahora queda ver cómo evoluciona Sumar. Más Madrid defiende su autonomía dentro de la coalición, ¿pero cómo se van a tomar las decisiones estratégicas a partir de ahora? ¿Cómo va a evolucionar Sumar?

Más Madrid está totalmente enraizada en Madrid. No paramos de crecer y cuanto más crezcamos, mejor le va a ir al bloque progresista, no solo en Madrid sino también en España. Igual que no nos temblaron las piernas para reforzar y presentarnos el 23 de julio junto a Sumar, porque además la señora Ayuso había puesto sobre la mesa un marco plebiscitario de la España progresista contra una coalición con la ultraderecha, ahora vamos a seguir remangándonos allá donde podamos seguir ampliando una opción progresista fuerte a la izquierda del PSOE.

¿Pero esto en qué se traduce, cómo se van a tomar las decisiones y qué le proponen a Sumar?

Hay que ver qué proceso quiere hacer Sumar y sobre eso, pues no podemos opinar mucho, pero nosotras siempre vamos a empujar para darle solvencia y para que siga creciendo el bloque progresista.

Prensa Ibérica ha publicado un sondeo que decía que el 56,9% de los españoles valora mal o muy mal los pactos de Sánchez con otras formaciones y que Madrid es una de las regiones en las que más se acusa el rechazo. ¿Cómo pretenden desde Más Madrid romper ese rechazo?

De la misma forma que trabajamos también para las elecciones municipales del 28 de mayo. A Más Madrid se le identifica con una fuerza política que escucha, que dialoga y que busca todas las vías para llegar a pactos, porque lo importante no son los partidos sino la ciudadanía.

Siempre ha sido la negociadora de Más Madrid, algo sabe de negociar y acordar. ¿Era necesario buscar un verificador que valide las negociaciones entre dos partidos españoles en el extranjero?

Hay mucha gente que ve en las mediaciones un signo de debilidad y a mí me parece una valentía, porque además lo vemos en muchos otros ámbitos, la figura del mediador ha resuelto conflictos y acercado posturas, que es el objetivo último.