Besteiro: "El cambio debe representar la experiencia del Gobierno y la izquierda que gestiona es el PSdeG"

Casi ocho años después de que las imputaciones judiciales que acabaron archivadas tumbasen su carrera política, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967) consigue ser el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta. Las encuestas no le favorecen, pero confía en la remontada y defiende al PSdeG como mejor líder de la alternativa que el BNG porque es "la izquierda la que gestiona".

¿Por qué precisa un cambio Galicia este domingo?

Es necesario pasar página después de 15 años. Perdimos población ocupada, tenemos más deuda... Mientras España crece, Galicia se encoge.

¿Por qué un gallego que quiere el cambio debería votar al PSdeG y no al BNG, que lidera las encuestas?

Porque no se trata simplemente de cambiar al PP, sino para qué. Tiene que ser un cambio que represente seguridad, solvencia, experiencia en gobernanza… ¿Y eso qué es? La izquierda que gestiona y esa es el PSOE, por muy duro que sea para algunos.

¿Cree que el PSdeG es más ambicioso en políticas de izquierda que el BNG o Sumar?

Sí, porque apostamos, por ejemplo, por una reindustrialización muy potente. Y tenemos que manejar la conexión con el Estado de una forma mucho más adecuada a cómo se ha hecho en los últimos años, con palos constantemente en las ruedas de la Junta. En segundo lugar, porque estamos comprometidos con un crecimiento inteligente, como Europa.

Pero las encuestas indican que si hay un cambio, usted sería el vicepresidente de Ana Pontón...

No es una cuestión personal, sino lo que eligen los ciudadanos. Aspiro a darle al PSdeG el liderazgo en el cambio.

¿Es la mejor oportunidad para la izquierda desde 2009, cuando cayó el bipartidismo?

Hablo mucho de ese gobierno porque estoy muy orgulloso de él. Muchas de sus políticas marcaron una visión de modernidad que luego se perdió durante 15 años en la vivienda pública, la educación, la sanidad ... Recuperaré los libros de texto gratuitos, por ejemplo. Estamos ante una oportunidad histórica y la gente debe movilizarse porque las oportunidades de los próximos cuatro años no volverán a aparecer ante nosotros.

¿Qué os une más con el BNG y qué os separa?

Compartimos una profunda defensa de los derechos y de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales... En el modelo territorial tenemos diferencias notables. Para nosotros, el marco constitucional y estatutario es hacia donde nos movemos. Afuera no vemos futuro.

Hablando del marco constitucional. El BNG defiende el derecho a decidir. ¿Tú?

No nos vamos a encontrar en ese camino.

¿Y el gallego en el colegio? El BNG apuesta por una educación íntegramente en gallego. ¿Y el PSdeG?

Tenemos que trabajar para aumentar el número de gallegohablantes y eso supone una política transversal de la Xunta. Defendiendo el gallego, no tenemos motivos para sostener que también existe el derecho a utilizar el español. Vivimos de la cooficialidad.

Una de sus promesas es la AP-9 gratuita. ¿Eso depende de que el PSdeG esté en la Asamblea?

Es una promesa que hago.

¿Pero entonces el Gobierno central no facilitaría esa medida si no gobiernan los socialistas? Porque es una demanda generalizada.

No se trata de eso. Podría decir que reclamaré esa cuestión, pero mi oferta es clara. No me pongo en la posición de lo que hará el Gobierno del Estado. Yo digo que lo conseguiré, si soy presidente de la Xunta. Por cierto, ya hemos empezado así con la reducción del 50% de los peajes, que ahora ha subido al 75%.

¿Y qué medidas serían prioritarias si usted es presidente?

Tres. En primer lugar, un paquete económico para movilizar 10.000 millones de euros para pasar del 16% al 20% del peso industrial en el PIB y podríamos tener entre 50.000 y 60.000 puestos de trabajo. Hay que movilizar inversiones que sean fondos estatales y europeos. En materia de derechos sociales, un plan de choque en salud, que durante 15 años sufrió los efectos colaterales de la privatización. El límite para atención primaria sería de 48 horas. Y en tercer lugar, un paquete de derechos sociales. También me comprometo a actualizar el paquete de competencias del Consejo a partir de abril.

Todavía no ha abandonado su escaño en el Congreso, como prometió. ¿Dimitirá o se quedará en Madrid si su resultado es malo?

Mi destino ya es el de Galicia.

Perdóneme por insistir, pero eso ya lo hemos escuchado de otros dirigentes y luego se echaron atrás.

Sólo respondo por mí mismo. Mi compromiso es con Galicia. Lo sé y todo el que necesita saberlo lo sabe.

¿Asumirá la Secretaría General del PSdeG relevando a González Formoso y siendo así líder total del partido?

Queda mucho tiempo para hablar de ello.

Esa opción se discutió en el partido.

No se hable tanto. Ahora estamos donde estamos.

Pongámonos la noche del domingo en el escenario de que no se produzca el cambio que prevén y que el PP mantenga el poder. ¿Qué sucederá?

Que Galicia seguirá con un gobierno del PP.

¿Y en el PSdeG?

Que aceptará los resultados, como siempre hacemos, no como el PP, que los cuestiona cuando no le benefician.

En ese escenario, ¿se ve candidato en 2028?

Todo esto es especulativo. Pero habrá cambios y un gobierno progresista en Galicia.