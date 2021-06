Paco Buyo, ex portero de la selección española, del Real Madrid y del Sevilla, dice que los guardametas David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), Robert Sánchez (Brighton) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea), convocados para la Eurocopa 2020, le parecen "buenos porteros" pero que "no son 'top'".

Tras la finalización del acto de presentación del torneo de categoría Benjamín Íscar Cup, en el que también estuvo presente el ex seleccionador Vicente Del Bosque, Buyo analizó a los porteros convocados: "De Gea tiene una trayectoria irregular estos últimos años, pero es el de más experiencia. Simón es un portero joven que lleva jugando dos años de titular y Robert Sánchez ha comenzado a jugar hace poco, pero ha hecho una gran campaña en la Premier League". "Va a haber debate en la portería, no me decanto por ninguno. Parece ser que Luis Enrique le va a dar la confianza a Simón", apuntó.

Sobre Kepa (Chelsea), que se incorporó tras el positivo en covid-19 del capitán del combinado español Sergio Busquets, Buyo comentó que "era un portero extraordinario que apuntaba unas grandes condiciones pero que ha tenido un retroceso importante en el Chelsea". "Creo que perdió su gran oportunidad de fichar por el Real Madrid y es una pena porque el no jugar asiduamente le resta posibilidades de jugar en la selección", expresó.

"Estamos atravesando por una crisis de guardametas importante. Los principales conjuntos de nuestra liga no tiene porteros seleccionables y hay un exceso de porteros no nacionales, cuando históricamente el portero español siempre fue un portero de prestigio y de gran talento. Ahora hay pocos, es difícil encontrar un portero".

Respecto al papel que desempeñará la selección nacional, el ex portero gallego manifestó que era una "incógnita": "Yo creo que hay talento y calidad, pero es una auténtica incógnita. Esperemos que enganche al público porque lo que escucho y lo que leo son comentarios de desánimo y desilusión, pero esperemos que cuando empiece a rodar el balón España logre triunfar y enganchar a los aficionados".