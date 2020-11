Gijón suma 473 edificios en mal estado, con el Centro y El Llano como zonas más afectadas

Tras el verano, la lista con los expedientes de órdenes de ejecución abiertos por edificios con informes de evaluación desfavorables, realizados por ley a todas aquellas construcciones una vez que cumplen el medio siglo desde su edificación, ascendía a 247 inmuebles, pero dos nuevos envíos recientes con 225 expedientes por parte del Principado –el último de ellos llegó el pasado 9 de octubre– elevan esa cifra total hasta los 473 edificios afectados. “Una vez recibimos el informe del Principado avisamos a las comunidades de propietarios que el periodo para la realización de las obras de reparación se ha cumplido; al ser poco personal es difícil estar encima para que se lleven a cabo”, reconoce Gonzalo Canga, director general del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón.

“Desatascar el servicio de licencias” es ahora la prioridad de los técnicos municipales

Las zonas más afectadas de la ciudad –no se incluyen en el listado los últimos expedientes remitidos por el Principado– son el Centro, con 48 edificios expedientados por no acometer las obras; el barrio de El Llano, con 40; La Arena, con 27; y los barrios de El Coto y La Calzada, ambos con 21 edificios en la lista. El resto de inmuebles en mal estado se reparten, en menor medida, por El Natahoyo, Cimadevilla y Pumarín. “Es un problema complejo, nosotros seguiremos notificando a los propietarios que deben acometer esas reformas y, llegado el caso, impondremos las sanciones correspondientes”, explican desde Urbanismo.

No obstante está el problema del coste que suponen esas obras, inasumible la mayoría de veces para los vecinos afectados. Peor aún con la crisis que se avecina. También que no pocos de los inmuebles están en manos de bancos o del Sareb, algoque que dificulta cualquier actuación porque “no hay un interlocutor válido”.

La situación en el área municipal, una de las más saturadas de la estructura del Ayuntamiento, viene lastrada, explican, por la falta de personal –un problema al que, en parte, se ha puesto remedio– y una deuda de 72 millones de euros proveniente “de una herencia endemoniada del anterior mandato”, señala Gonzalo Canga, proveniente de las ayudas a barrios degradadas y las subvenciones que se concedieron hasta 2017. “Estamos atados de pies y manos; vamos reduciendo poco a poco la deuda, pero es una tarea difícil”, asegura. Eso sí, el atasco principal del área de Urbanismo está en la concesión de las licencias, y es ahí donde ahora tienen puestos todos los esfuerzos del servicio. “Queremos desatascar primero el tema de las licencias, y luego reforzar el asunto de disciplina urbanística”, desvela Gonzalo Canga, que también recuerda que otra de sus actividades es la del mantenimiento de solares, unas labores adjudicadas a una empresa por 70.000 euros al año para los trabajos de ornato y seguridad sobre edificios y solares desatendidos en Gijón.