Más de 200 litros de leche, 50 de aceite, 60 kilos de legumbres, 25 de pasta, 50 de cereales y numerosos alimentos de primera necesidad, así como una importante donación de dos empresas que han aportado productos higiénicos como pasta dentífrica, cepillos dentales champú y gel. Es el “botín” solidario que ha recaudado la Asociación Belenista de Gijón con destino al Albergue Covadonga, tras sustituir la tradicional ruta de los belenes por una ruta de recogida de alimentos para las personas más vulnerables.

Una de las impulsoras es la vicepresidenta de los Belenistas, Elvira Suárez, quien pensó que, dado que esta Navidad iba a ser diferente, debería serlo también el espíritu con el que se afronte. Y, por eso, a lo largo de las semanas precedentes se empeñó en transformar ese sentimiento navideño en una gran colaboración con una de las entidades más conocidas de la ciudad. Ayer, formalizaron la segunda entrega, y Elvira Suárez no tiene más que palabras de agradecimiento “para todos los que dieron difusión a la campaña, para todos los que han colaborado”. “Han sido muchísimas las muestras de generosidad de muchísimas personas, unas anónimas y otras públicas”, asegura. Así como de los patrocinadores, “los compañeros de la asociación y la propia asociación con su aportación”.

Tal como explica la vicepresidenta, en los últimos días se produjo “un goteo continuo de personas que se acercaron aportando desde ropa hasta un kilo de harina”. “Es emocionante ver cómo hay gente que te dice que van a algo, ‘mucho no puedo porque tengo una pensión muy pequeña pero me llega para comer y seguro que por quitar un poco y poder colaborar con los que no tienen nada me reconforta’. Esto es lo que de verdad nos mueve a ser solidarios”, apostilla Suárez.

Incluso se dio el caso de “una chica que se acercó con dos niños pequeños y me dijo que estaba sin trabajo y que también necesitaba ayuda, pero que podía colaborar con la ropa que tenía del niño y que ya no usaba”. “Como vino fuera de los días de recogida, se movió por toda la zona hasta dar con la persona que recepcionaba las cosas para entregar una caja con ropa de bebé”, indica. Para Suárez, “todas esas cosa hacen que nazca entre nosotros un deber solidario, altruista y con los deberes cumplidos”.