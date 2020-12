El primer objetivo de Enrique Plaza: “Recuperar masa social”

La jornada del sábado, la de su victoria sobre José Antonio Viesca, vicepresidente segundo de la directiva saliente, fue maratoniana para el nuevo presidente. Vivió en primera persona las votaciones, desde la apertura de las urnas, hasta el recuento que le proclamó como decimosegundo presidente del club pasadas las diez y media de la noche. Comió un pincho en la cafetería enfrente de las instalaciones olayistas en el camino del Lucero. Se fue a la cama con 200 whatsapps sin leer y se levantó con otros cien por responder. Tomará posesión en febrero, en asamblea ordinaria, pero las líneas maestras de su proyecto son claras. Todo pasa por conocer las cuentas del club. “Estamos en una situación atípica por la pandemia y eso no es ajeno a ningún club. Si vamos a invertir, tenemos que saber la realidad de hoy, pero también a medio y a largo plazo para aplicar”, explica.

El gijonés no vivió en solitario su victoria. Estuvo acompañado de los que serán sus directivos en todo momento. La victoria de Plaza también es la de Noelia García, que será vicepresidenta. Trabajadora del club más de 20 años, nadadora y socorrista, dejó de trabajar para la institución de la zona oeste hace cinco años. Ahora, vuelve como número “dos”. “No hacía falta que me convenciera, porque siento estos colores. Queremos recuperar la marca Santa Olaya, que esto vuelva a ser lo que era”, comenta con sonrisa indeleble. Plaza cuenta con históricos del Santa Olaya de su lado. Uno de ellos es el mítico nadador Adolfo Carbajosa, que será vocal. El veterano tiene el honor de ser el deportista que inauguró la piscina exterior del Santa Olaya. “Me metí en la candidatura porque no estaba conforme con la trayectoria del club. Por eso acepté”, explica.

La mayor ampliación de la historia del club

Enrique Plaza afronta un mandato clave. No solo por la pandemia y el futuro económico, sino porque el club afronta la que será la mayor ampliación de su historia. Será gracias a una finca municipal de 4.520 cedida al club para los próximos 99 años. Eso sí, a cambio de reservar varias plazas en las nuevas instalaciones para personas que no sean socias. Por delante está también la gestión de los 13.309 metros cuadrados de la Autoridad Portuaria de Gijón que el Santa Olaya usa en régimen de concesión y cuya compra está pendiente de acuerdo entre las partes. Pero el presidente se marca también otros objetivos, menos abultados, pero seguro importantes para sus votantes.

Uno de ellos es recuperar el tradicional torneo de fútbol sala que desde hace tiempo no se celebra en el Santa Olaya y que tan buenos recuerdos trae a Enrique Plaza. “Antes había mucha actividad social”, recuerdan los tres mandatarios. También pretende, aunque en formato digital, recuperar la revista “Oly”. Y potenciar toda la natación del club, con especial atención al equipo máster, o sea, el de veteranos, del que Plaza formó parte. “Es uno de los objetivos. Aumentar la participación en esa escuadra”, reconoce.

En su primer día como presidente, José Enrique Plaza recibió la felicitación de los socios. Uno de ellos fue Daniel Ordóñez, que le dio el codo como mandan los cánones en tiempos de covid. Por el pasillo central del Santa Olaya, apenas quedaban un par de carteles de la candidatura del vencedor, que guardan sus miembros como oro en paño, como un trofeo o un homenaje al hombre que se ha convertido en el decimosegundo presidente del Santa Olaya y que se hizo socio con su primer sueldo. Tuvo que esperar año y medio de cola y ahora está en la casilla de salida de una carrera de cuatro años cuya meta es recuperar socios.