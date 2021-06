Casetas y toros: así cambiará este año la Semana Grande de Gijón

Otea Gijón propondrá que los locales que a lo largo de la pandemia no hayan podido colocar una terraza tengan preferencia a la hora de ocupar una caseta en la próxima Semana Grande, siempre y cuando la situación sanitaria permita poner en marcha esta novedosa iniciativa, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. Esa es la premisa que defiende la junta local de la patronal hostelera, que preside Ángel Lorenzo, y que ya ha hecho llegar a los responsables de la sociedad municipal Divertia. Ambas partes mantendrán una reunión la próxima semana para concretar si es posible o no colocar las casetas durante las fiestas, de acuerdo a la normativa recién aprobada por el Principado. Esta cita se sumará a otras que han tenido durante las últimas semanas, en las que se ha hablado de la posible ubicación de los puestos. Los escenarios posibles son cuatro: el paseo de Begoña, la calle Claudio Alvargonzález (hasta “el árbol de la sidra”), el “solarón” y la explanada de Poniente. En principio, sólo uno sería el elegido.

A principios de marzo, Otea Gijón renovó su junta directiva, que pasó a liderar además de Ángel Lorenzo, del Grupo Gavia, Alejandro López (Alec Group) y Élida Suárez (gerente del Hotel El Moderne). La intención de la entidad desde el primer día fue dinamizar el ocio gijonés y enfocarlo más hacia actividades al aire libre. Su primera propuesta estrella fue la de instalar casetas durante la Semana Grande, en la línea de otras ciudades como Valladolid o Santander. La idea gustó en los despachos municipales, siempre y cuando la evolución de los contagios y las pautas marcadas por el Ejecutivo autonómico lo permitan.

Unas pautas que el Principado publicó en el BOPA el pasado jueves y que admiten la celebración de grandes eventos, con hasta 5.000 personas, siempre y cuando la región no entre en el nivel de riesgo 3, es decir, el nivel de riesgo alto. A la hostelería se le permite pasar a diez comensales a una misma mesa y se autoriza el servicio de barra, aunque no así consumo en ella. Con estas normas de la mano, Otea Gijón mantendrá la semana que viene un nuevo encuentro con el gobierno local para decidir si finalmente se da luz verde a la instalación de las casetas y, en el caso de que así sea, en qué condiciones se podrá realizar. Una decisión que la patronal consultará también con sus asociados. Lo que tiene claro es que la premisa a la hora de instalar los puestos será dar prioridad a los locales que peor lo hayan pasado durante las restricciones. Es decir, lo que no han podido poner terraza, sean o no sean socios de Otea.