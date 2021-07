“La compra de la finca de la ITV de Granda no parece responder a criterios técnicos”

Rubén Pérez Carcedo pasó de asesor del único edil de Ciudadanos en el anterior mandato a concejal de una formación convertida en el primer partido de la oposición en el actual. Es la voz “naranja” en el polémico asunto de la ITV de Granda.

–Pidió, sin éxito, más informes sobre la ITV en Granda. ¿No hay nada más que se pueda hacer desde el Ayuntamiento?

–El gobierno podría hacer mucho más si de verdad estuviera en contra, como dice, de que se instale la ITV en Granda porque el lugar no es apropiado. El problema es que no quieren encargar un informe a Obras Públicas que es el servicio competente para analizar las características técnicas de los viales. Para otras cuestiones no tuvieron reparos. Para justificar la intervención en el Muro, que era provisional y llevamos un año, encargaron todos los estudios habidos y por haber.

–¿Está pidiendo que se haga un informe específico para no dar una licencia?

–No buscamos un informe ad hoc para denegar la licencia, lo que pedimos es que se sea riguroso en el cumplimiento de la normativa. Cualquiera que vaya a Granda se dará cuenta de las dificultades para acceder a la parcela de la ITV por lo inadecuado de los viales. Lo que pedimos es que se analice esto, no estamos hablando de carreteras convencionales sino de caleyas asfaltadas pensadas para dar servicio a los vecinos, y no para soportar el volumen de tráfico que provocaría la ITV.

–¿La vía de solución era más política que técnica?

–La negociación política era la vía que parecía más lógica. No se entiende como el Principado toma una decisión que afecta a Gijón de espaldas a este Ayuntamiento, máxime si tenemos en cuentan que están gobernados por el mismo partido y sería lógico que hubiera entendimiento, y el Ayuntamiento es incapaz de defender políticamente los intereses de Gijón. Itvasa está empecinada en Granda. Tal parece que haya intereses ocultos, más espúreos.

–¿Esos intereses tienen nombre y apellidos?

–Es obvio que hay una adquisición de una parcela a una entidad (por La Cooperativa) que se ha visto claramente beneficiada. Los motivos de la compra no parecen responder a criterios técnicos. De hecho tenían una advertencia del arquitecto municipal de marzo de 2020 de que no era el lugar idóneo y compraron la parcela. Cuanto menos es llamativo.

–Vamos al plan de vías. Nueva ministra, la séptima. ¿Otra demora?

–Siempre que cambió el titular en el ministerio hubo nuevos retrasos. Y nos preocupa sobremanera que la nueva ministra haya puesto en valor su condición de catalana. Tenemos miedo a que inversiones comprometidas en otros lugares de España, como en Gijón, acaben derivándose a Cataluña en un pago más del gobierno de Pedro Sánchez a sus socios políticos.

–¿A Ciudadanos le da lo mismo la estación en Moreda que en el Museo del Ferrocarril?

–No es tanto decidir si ubicar la estación 285 metros más allá o acá, sino garantizar la ejecución de un proyecto vital por el que llevamos esperando casi 20 años, y para eso es necesario que fundamentalmente haya un compromiso político reflejado en los Presupuestos Generales del Estado.

– ¿Hay capacidad para gestionar la lluvia de millones que se esperan de Europa?

–El gobierno local muestra una incapacidad manifiesta de poner sobre la mesa proyectos ilusionantes y que realmente sirvan. Hay que transformar el tejido productivo de nuestra ciudad hacia sectores de gran valor añadido, capaces de generar empleo estable y de calidad. Esto no se conseguirá solo con ecomanzanas, zonas de bajas emisiones o renaturalizando el Piles, hace falta mayor creatividad y ambición, y no dejar escapar oportunidades como el hub audiovisual.

–¿Gestionó bien Gijón la crisis del covid?

– A nivel social se dio respuesta bien y rápido. No podemos decir lo mismo en las ayudas económicas. Se ha demostrado la incapacidad del gobierno en articular medidas efectivas y ágiles. Las primeras tardaron un año en concederse, y las de negocios de hostelería sin terraza y los bonos de hoteles fracasaron en sus expectativas. Malos augurios para un programa complejo como los bonos al consumo.

–Ciudadanos es el primer partido de la oposición pero Foro reivindica para sí ese liderazgo.

–Los gijoneses decidieron que fuéramos los líderes de la oposición. Un liderazgo que ejercemos con un estilo propio caracterizado por la moderación en el discurso, la firmeza en los principios y el rigor en los planteamientos. Dejamos para otros la bronca, el populismo y la demagogia.

–¿Y qué han conseguido? ¿Pequeños ajustes en la ordenanza de movilidad?

– La verdad que menos de lo que nos gustaría ya que el gobierno antepone su sectarismo ideológico al interés de la ciudadanía, pero no por ello vamos a dejar de intentar alcanzar acuerdos. En la ordenanza de movilidad no han sido pequeños ajustes. Se mejoró sustancialmente gracias a las más de 80 enmiendas que fueron aceptadas y conseguimos evitar la prohibición de circulación de vehículos sin etiqueta a partir de 2026.

–¿La situación de Ciudadanos lastra al partido en Gijón y a su grupo municipal?

– Es evidente que nuestro partido atraviesa un momento de debilidad a nivel nacional. Acabamos de celebrar una convención que ha supuesto un rearme ideológico, que ahora debería traducirse en hechos y cambios para poder volver a conectar con la ciudadanía y recuperar el apoyo perdido. Pero esta situación no afecta a nuestro trabajo a nivel local, donde estamos desarrollando una buena labor intentando dar respuesta a los verdaderos problemas de los gijoneses, gracias en buena medida al trabajo de nuestros afiliados que colaboran activamente con el grupo municipal.

–Confiese, ¿le tentaron desde algún grupo político?

–No, no, y que no se molesten. Yo soy una persona con principios. Uno no se acuesta liberal y se levanta conservador o socialdemócrata. Gijón, Asturias y España necesita un proyecto moderado y liberal y eso solo lo representa, a día de hoy, Ciudadanos.