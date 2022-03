La Corporación clama por la regasificadora de El Musel: “Ahora es de vital importancia”

“Agilizar los trámites y autorizaciones necesarias” y “definir un plazo máximo para su puesta en marcha”. Esa es la petición que el Pleno de Gijón hará “a las administraciones competentes” sobre la regasificadora de El Musel, pendiente de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica y un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. El acuerdo salió adelante por mayoría absoluta en base a una iniciativa del concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo.

Dieron su sí PSOE e IU desde el gobierno municipal y Ciudadanos, Foro y Vox desde la oposición. No hubo votos en contra pero Podemos se abstuvo al no ver ni razones técnicas ni que la instalación vaya a rebajar la factura energética y el PP evitó entrar en el debate y no emitió voto –algo que computa como abstención– como suele hacer ante las iniciativas que presenta su exportavoz.

“Todos somos conscientes de la situacion energética y en Gijón tenemos ahora una gran infraestructura paralizada cuya puesta en marcha cobra ahora vital importancia”, explicó Asenjo. La instalación que Enagas hizo en Gijón, que terminó en 2012 y nunca entró en servicio, se postula ahora como instrumento que permita bajar la dependencia de Europa del gas de Rusia.

El socialista Santos Tejón, edil de Promoción Económica, cargó directamente contra el PP al que acusó de frenar la regasificadora de Gijón desde el gobierno de España de Mariano Rajoy para favorecer a Galicia y retó a Alberto Núñez Feijoo, hoy en Oviedo, a hacer una declaración inequívoca de apoyo a la regasificadora asturiana.