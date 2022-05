La Policía rescata a dos adolescentes en el “Elogio” en solo dos días: “No se le da la importancia que tiene”

Dos rescates en el cerro de Santa Catalina, junto al “Elogio del Horizonte”, en los dos últimos días. La Policía Local, la Nacional, los bomberos y efectivos médicos tuvieron que actuar ayer pasadas las seis de la tarde para evitar que una joven de 21 años se arrojara al Cantábrico en presencia de sus amigas. Solo 24 horas antes de esto, el martes, más de una decena de agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a un joven de 19 años, que también quería saltar al vacío. En este caso, la presencia de la hermana del muchacho fue clave para evitar el funesto desenlace. “Por desgracia, cada vez hay más situaciones así. Se debería mirar más para ello”, alertan dos de los policías que participaron en el operativo en en las dos intervenciones.

Ambas situaciones provocaron un tremendo revuelo en el cerro de Santa Catalina. En la de ayer, una pareja de testigos explicó que vieron a tres chicas. “Una de ellas se fue corriendo y la otra estaba agarrando a la tercera para que esta no saltara”, relataron. La mujer que quería saltar tenía 21 años y gracias al operativo se evitó que lo hiciera. Del caso se hizo cargo la Policía Local. Fue trasladada al Hospital de Jove. Al lugar se desplazaron pasadas las seis de la tarde cuatro patrullas de la Policía Nacional, dos de la Policía Local de Gijón, otras dos dotaciones de bomberos y una ambulancia en la que finalmente trasladaron a la joven. En la zona también se encontraba la abuela de la mujer, quien facilitó a los agentes de la Policía Local los datos requeridos de su nieta.

Hace dos días se vivió una escena similar, pero un poco antes sobre las cuatro de la tarde. En esta ocasión, más de una decena de agentes de la Policía Nacional evitaron que un joven de 19 años con problemas de salud mental se arrojara al vacío. Fue la hermana del chico la que dio la voz de alarma y se quedó durante todo el operativo. El vínculo familiar, señalan los policías, fue clave para evitar que la cosa fuera a mayores. El operativo duró más de una hora, hasta que los agentes pudieron agarrar al joven. “Se le quedó el cuerpo agarrotado por la tensión y entonces lo cogimos”, apuntaron dos de ellos, pertenecientes al grupo seis. También lo llevaron a Jove.

La Policía Nacional y el resto de efectivos tuvo que dispersar a los curiosos. Insisten en que la labor de la hermana fue crucial. “Estuvo allí todo el tiempo, llorando. Le decía por favor que no se tirase”, explicaron.

Los dos que accedieron a contar su experiencia puntualizaron que en estos casos lo más importante es mantener la calma. “Estuvimos dándole razones para no hacerlo. Es importante hacer que no se sienta amenazado”, aclararon. El joven se encontraba al lado izquierdo del monumento de Chillida, ya pasado el camino que hay en este punto y junto al borde del acantilado. “Varios agentes fueron por el pedrero y la compañera caminó junto al borde”, añadieron. “Es una persona que lo tiene todo para estar bien. Sus padres le controlan que se tome la medicación. Solo tiene que hacer actividades para que no tenga esos pensamientos. Un joven de 19 años no puede destrozarse así su vida y la de su familia”, apuntaron los dos agentes que señalaron que este tipo de situaciones son, por desgracia, “cada vez más frecuentes”. “Sigue siendo un tabú”, finalizaron.