Santa Ana ya se deja sentir en Granda

La fiesta de Santa Ana volvió a reunir ayer a los vecinos de Granda en la carbayera. Todos juntos, dispuestos en sillas frente al escenario, recordaron la parroquia rural de la mano del pregón de José Mari Ramos, vecino de la parroquia y uno de los fundadores de la asociación vecinal, “colaborador activo”, y al que premiaron con un olivo, como signo de agradecimiento por su trabajo en el pueblo, para subir el telón de las celebraciones.

La organización vecinal "Santo Tomás" llevó el lema de sus fiestas, "Esto ye una romería, disfruta les tradiciones", a la acción. Evocaron con el pregón el año 1954, donde "les caleyes eran de barru" y la gente que iba a la ciudad "llevaba una bolsa con otros zapatos" para no mancharlos. Un "pueblo ganadero", que tenía "caseríes" de principio a fin. Con hórreos de los que "colgaban riestres de maíz, fabes". E incluso recordaron las antiguas historias que contaban los vecinos más veteranos. Anécdotas, que los más jóvenes no vivieron, pero que, en las primeras filas, donde estaban los que pertenecieron a la quinta de Ramos, dejaron escapar más de una carcajada. Y es que, como explicó Marcos Fernández, miembro de la asociación "Santo Tomás", Santa Ana resalta que "un pueblo sin memoria no ye un pueblo". "Cada vez Granda crece más y más, nosotros somos el límite con lo rural, no podemos perder eso", destacó Fernández.

Y no por conservar las viejas costumbres dejaron relegadas a las nuevas generaciones. Más de una decena de niños y niñas de Granda protagonizaron la elección de la "Xana" y el "Trasgu", momento en que recibieron un revoltijo de chucherías. Finalmente, el puesto de "Xana" fue para María Tirador, de nueve años, así lo reflejó la banda que le otorgaron. Y el de "Trasgu" para Nicolás Fernández, de siete años, que recibió una montera picona como símbolo su título.

El toque musical lo puso el grupo "Cum Laude", formado por Chuso Canteli, Andrés Llavona, Ramón Fernández y Luis "el Fonta"; también lo integra Laude Martínez, que se vio obligado a cancelar a última hora su asistencia. Estos artistas se encargaron de poner ritmo musical a la celebración. Versionaron piezas de la historia musical del país, tradicionales de las romerías, como "El rey" original de Vicente Fernández. Integraron en su actuación el toque del humor. Para ello, algunos de los allí presente ejercieron el puente al chiste". Fue el caso de Ramos, "a qué peluquero vas", le preguntaron con sorna, en referencia a su melena, desde el escenario. Santa Ana ya está en marcha. Hoy a las 13.00 horas, tendrá lugar la jira campestre en el área de descanso de la senda fluvial. "La entrada es abierta, solo debes acudir con tu manta, bebida y comida", anunció Carlos Rionda, vicepresidente de la asociación vecinal. "Y durará hasta bien entrada la noche", animó. Para más facilidades estará habilitado un aparcamiento frente al prau de la fiesta. Y los vecinos pondrán la música. Mañana la fiesta continúa desde las 8.00 horas, con la "alborotada" a ritmo de gaita y tambor; a las 11.30 con la misa solemne, que precederá la "puya’l ramu". Y, después, los bailes regionales a cargo del grupo Trebeyu.