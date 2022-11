Martínez Salvador a Moriyón: "Si te presentas a la Alcaldía aspiramos a lo máximo"

Los cien compromisarios que participaron hoy en el congreso local de Gijón de Foro Asturias eligieron por unanimidad a la nueva directiva del partido en la ciudad, encabezada por el actual portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, quien tras su proclamación quiso agradecer a la presidenta de Foro Asturias y exalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón «la gran labor interna en el seno del partido» a la vez que se refirió a ella como la mejor candidata a la Alcaldía posible: «Estás sufriendo muchas presiones para que te presentes como cabeza de lista a la Alcaldía de Gijón. Has pedido un tiempo para reflexionar, algo que respetamos. Creemos sinceramente que se presente quien se presente, Foro sale a por todas en las municipales de 2023, pero si se presenta la mejor, si se presenta la mejor política de todo el Principado de Asturias, algo que no me canso de decir, aspiramos a lo máximo posible. Sea cual sea tu decisión, estaremos al 100% contigo. Para hacerte alcaldesa de nuevo, o para que lo pueda ser otro compañero o compañera», señaló dirigiéndose a ella Martínez Salvador.

Poco después, Moriyón le dio la réplica diciéndole al nuevo presidente local de Foro «Chus, tienes en tus manos las riendas para llevarnos a lo más alto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero sea como sea, será contigo». La candidatura municipal de Foro Asturias en la elecciones del próximo mes de mayo estará encabezada previsiblemente por una o por el otro, cuestión que aún tardará en dilucidarse varias semanas. La nueva directiva elegida hoy en un acto celebrado en el Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias será la encargada de confeccionar la lista. Con el partido cohesionado y una única candidatura presentada, el congreso de Foro celebrado este mediodía fue exprés, con apenas hora y media de intervenciones, votaciones y visionado de un vídeo antes del pincheo que compartieron los asistentes tras escuchar los sones del himno de Asturias. Las intervenciones del nuevo presidente local y de Moriyón hicieron hincapié en reivindicar los ocho años de gestión de Foro en el Ayuntamiento de Gijón –con menciones expresas por parte de ambos a la labor del exconcejal Fernando Couto– a lo que se sumaron críticas a la gestión del actual gobierno local socialista anunciando que en caso de recuperar el gobierno derogarán medidas ahora aprobadas, como la Ordenanza de Movilidad. Martínez Salvador también consideró que el cambio de cabeza de cartel del PSOE sirva para «hacernos creer que no ha pasado nada», resaltando que «aunque respetamos a Floro, se presenta por el PSOE y recibe una herencia», sin que hasta ahora se haya pronunciado sobre diversas las cuestiones conflictivas abiertas en la ciudad ni sobre el presupuesto de 2023. Los compromisarios también aprobaron la gestión de la directiva saliente, liderada por Álvaro Muñiz, que incluye que hasta ahora Foro logró aprobar desde la oposición 48 proposiciones en el pleno municipal, un 80% de las que presentó, y de ellas un 25% con el voto en contra de gobierno, «es decir logrando unir a toda la oposición, desde Podemos hasta Vox», destacó Álvaro Muñiz, quien recalcó que el grupo municipal de Foro es «la única oposición» al gobierno de PSOE e IU.