"Asturias está llena de voces emergentes en la literatura"

La pandemia provocó que la quinta edición del Congreso de Escritores de Gijón se celebrase con retraso. La cita sirvió para reencontrar al público y a los autores, para analizar la literatura actual, desde diferentes prismas. Covadonga Sánchez García, presidenta de la Asociación de Escritores Noveles, que organizan este certamen, transmite sus sensaciones y reflexiones tras tres días intensos de coloquios y actividades.

–¿Qué balance hace de esta edición de reencuentro?

–Nuestro objetivo es convertir los congresos en una experiencia literaria para disfrutarla. Estamos contentos porque se ha conseguido tanto entre los congresistas como los ponentes. El verdadero protagonista ha sido el escritor. Y también la lectura, que se ha convertido en la iniciación de un viaje para descubrir y experimentar. La gente se ha ido muy contenta hasta el punto de que algunos congresistas ya nos han dicho que se apuntan para el siguiente.

–¿Con qué momento se queda del congreso?

–Me quedo con un montón. Pero por ejemplo con Soledad Puértolas retomamos el espíritu que tuvimos en 2016 con el filósofo Emilio Lledó para disfrutar con la importancia de la palabra escrita y con el significado de las palabras. No se le da la importancia que se merece. También fue interesante el momento de análisis de la literatura infantil y juvenil con Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez. Ha quedado muy claro que es para despertar vocaciones lectoras y de escritura, tanto de niños y jóvenes, pero siempre a través del entretenimiento.

–Insistían en esta edición en que el lema giraba en torno al poder de la literatura.

–La literatura tiene ese poder transformador tanto para quien la escribe como para quien la lee. Hay géneros como las biografía, que están denostadas, pero que nos permiten conocer no solo al protagonista, sino su entorno, país, circunstancias y todo. Es un ejemplo de esa importancia.

–¿Enganchar a los jóvenes es uno de sus principales retos?

–Vamos creciendo poco a poco. Sucede como todo en la vida, que existe una evolución hasta tener una voz propia. Asturias está llena de voces emergentes. Hay una gran generación de en torno a los cuarenta y treinta años muy potente en todos los géneros.

–Han tenido oportunidad en estos tres días para intercambiar impresiones entre los escritores. ¿Cómo valoran el momento actual?

–Si uno entra en la literatura es porque quiere, se escribe por pasión y porque lo necesitas. El resto es secundario. Pero la palabra escrita por desgracia no tiene el reconocimiento y la importancia que se merece, a sus definiciones y expresiones. Pero eso no significa que no se vaya abriendo camino.

–¿Hacia dónde evoluciona el congreso?

–Hay que seguir trabajando todo tipo de géneros. Ha sido muy positivo un recital que tuvimos que la gente ha agradecido y le ha entusiasmado. A veces cosas tan sencillas como esas son importantes, que podemos añadir.