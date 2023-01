"Hay que cambiar el modelo participativo para recoger el sentir mayoritario"

La concejala de Atención a la Ciudadanía, Distritos y Urbanismo, la socialista Dolores Patón Sabucedo, comenzó la semana con el plante de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) al Ayuntamiento y la terminó con la propuesta de la alcaldesa, Ana González, de asumir el área de Obras Públicas tras la salida del gobierno de su compañero Olmo Ron. La carga de trabajo en Urbanismo y su deseo de cambiar el modelo de participación han llevado a la edil a no asumir más deberes.

–Al final no llevará usted Obras Públicas.

–Es complicado. Soy humana. Tengo mucha tarea en Urbanismo y las asociaciones de vecinos también requieren atención. Tendrá que entrar alguna persona y asumir alguna responsabilidad.

–¿Cómo están las relaciones con los vecinos tras su plante a los consejos de distrito?

–Su presidente y yo hemos quedado en hablar. Tengo una relación muy fluida con la FAV, aunque tomaron una decisión un poco precipitada, desde mi punto de vista. Aunque fuera para protestar, lo lógico era asistir.

–Entonces, ¿le sorprendió?

–Respeto su posición, pero me molesta un poco que a veces no haya rigor. Las obras de distritos llevan un año de retraso por la pandemia, pero eso ya se notificó hace más de un año por escrito. No se puede decir que no se hacen las obras. Lo anterior a 2022 se ha cumplido prácticamente en su totalidad. Ahora está en marcha lo correspondiente al año pasado, por eso no se ha incluido en el borrador ese millón. Quizá, políticamente sería lo fácil, pero no queremos engañar a nadie.

–La Alcaldesa respondió con dureza. ¿Comparte el mensaje?

–Con dureza no soy capaz de responder a nadie. Llevo tres años y medio a su disposición a cualquier hora. Tengo una relación personal y respeto su trabajo.

–¿Está el sistema de participación obsoleto?

–Sí. En 2005 fue un modelo pionero, pero la sociedad evoluciona. Hay que cambiarlo, es uno de nuestros compromisos de la Agenda 2030. Estamos abordando ese codiseño y esperamos poder trabajar con ellos de forma conjunta. Hay que empoderar a las asociaciones vecinales y el resto de agentes de una forma que verdaderamente represente el sentir mayoritario.

–También hubo plante vecinal el anterior mandato. ¿Qué diferencia hay entre su modelo de participación y el de Foro?

–En 2017 no fue solo por el modelo de participación, también por las obras. Tuvimos que cumplir el compromiso de algunos de los presupuestos participativo heredados.

–¿Y cómo avanzan las que están pendientes de 2022?

–Pretendemos dejarlo todo encauzado antes de las elecciones. La mejora de la pista de skate de Cimadevilla está pendiente de remanentes; quedó desierta la licitación de la urbanización de aceras de El Llano y tendremos que volver a sacarla; el proyecto del colegio Noega está hecho y las obras deberán hacerse en periodo no lectivo; las obras de las sede vecinales están en ejecución o finalizadas… La reforma de las plazas del Continental y Clara Ferrer se incluyeron en el borrador de 2023 para tratar de garantizarle una partida.

–¿Cómo avanza el plan municipal para mejorar los accesos en la zona rural?

–No estoy de acuerdo cuando se dice que el PSOE no invierte en esa zona. Hemos invertido más que en los mandatos de Foro. No solo en el asfaltado, también en iluminación. En el cambio de luminarias se le priorizó y se hacen obras de continuo.

–Hablemos del proyecto de presupuestos, pendientes de aprobar en el Pleno. Hay 4,3 millones reservados para las reformas de barrios degradados.

–El Ayuntamiento tiene algunas obras licitadas y otras están en proceso. Ya está todo encaminado tras los problemas derivados de la inflación y esperamos poder iniciar las obras cuanto antes. Luego toca esperar para saber qué cantidad llega desde los fondos europeos. Como máximo, rondaría los 7,5 millones de euros. Hemos hecho los deberes y nos hemos presentado los primeros a la convocatoria del Principado, que era por orden de llegada.

–¿Incluirán más barrios?

–Primero, hay que sacar lo comprometido. Es un pufo heredado, como el de las ayudas a fachadas. Están zonas como Roces, La Tejerona, Grupo Balagón... Nos gustaría confeccionar una planificación de estos barrios obreros para seguir el camino que marca Europa en los parques de vivienda.

–No hay partida para la reforma de fachadas de viviendas individuales.

–Habíamos solicitado una cantidad importante, pero al sentarnos con Hacienda tuvimos que priorizar. Si se libera algún remanente, intentaremos abordarlo. Estos años hemos liquidado buena parte de los 495 expedientes y vamos a intentar realizar una memoria.

–La Alcaldesa hizo pública su confianza en poner en marcha el plan especial del Muro antes de mayo. ¿Será posible?

–Después de que la licitación quedara desierta, se sigue intentando encontrar un candidato para un negociado directo. Aún no hemos tenido éxito. No hay avances.

–El secretario general del PSOE en Gijón, Monchu García, hablaba de priorizar la fachada marítima oeste...

–Hemos pensado también en la fachada oeste. Tenemos una idea clara de hacia dónde debemos ir, pero estamos limitados para empezar a trabajar por el recurso de Pymar. Se ha ganado una batalla, pero queda pendiente la resolución del Tribunal Superior de Justicia. De salir bien, la necesidad de recursos va a ser muy importante y el Ayuntamiento deberá plantearse abordarlo junto a otras administraciones. En solitario, lo veo difícil.

–¿Cuándo saldrá a licitación la adecuación de los terrenos de La Pecuaria para poder arrancar con la ampliación del Parque Tecnológico?

–Es el proyecto estrella de Gijón. Es el futuro. El proyecto de urbanización tiene ahora mismo los pliegos prácticamente finiquitados. En el primer trimestre tiene que estar. Va en tiempo y forma.

–Se volvió a retrasar la apertura de ofertas del plan de vías.

–Es una obra muy muy compleja. Todos queremos que empiece. Ha sido una cuestión de desarrollo administrativo, no de intención política. Debería quedar adjudicado este primer trimestre.

–El plan especial de Cimadevilla está en proceso de revisión. ¿Cuándo verá la luz?

–Pretendemos sacarlo en breves a licitación. Sin duda, estará antes del fin de mandato.

–El hotel de cinco estrellas en la antigua sede de la autoridad portuaria está cerca.

–Lo que se ha dado es un primer paso. La promotora ha solicitado ya la modificación del catálogo. También deberá solicitar un cambio del plan especial de Cimadevilla y del PGOU. Son muchos informes técnicos y trámites. Velaremos por el interés de la ciudad, que el proyecto mejore el entorno y se integre en el enclave.