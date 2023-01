Nueve recorridos y ningún plazo para dar servicio a las parroquias

El estudio de líneas de Emtusa no solo se fija en el casco urbano. También hay una propuesta de recorridos –en concreto nueve –para dar cobertura a la zona rural a través de ese sistema de transporte a demanda del que se habla desde hace tiempo. Hay una propuesta de recorridos pero no de plazos. Y es que para llegar a la implantación del servicio aún queda mucho por hacer. Por ejemplo definir las vías telemáticas y telefónicas que podrán usar los vecinos de las parroquias para solicitar el servicio o concretar franjas horarias y tarifas. Además de licitar el servicio que no podrá hacer Emtusa de manera directa con sus vehículos.

En todo caso se han concretado nueve itinerarios que lo que permiten es trasladar al vecino que pida ese transporte a demanda hasta una parada de las nuevas líneas regulares de Emtusa. El recorrido 1 arranca en Serín para llegar a Monteana, el 2 discurre por Veranes, Trubia, Caravedo y Sotiello, el 3 busca aproximarse a los vecinos de Cenero y Porceyo, el 4 empieza en Peñaferruz para seguir por Fontaciera hasta La Pedrera, el 5 sale al sur de Llantones, cerca de Ruedes y va paralelo a las AS-I hasta La Pedrera, el 6 transcurre por Lavandera y Villaverde hasta alcanzar La Camocha, el 7 también llega a Vega-La Camocha pero saliendo de entre La Collada y Fano y el 8 vuelve a La Camocha pero dando servicio a los vecindarios de Caldones y Baldornón. La línea 9 que conectará Veriña con La Calzada tiene una peculiaridad. Se planteó inicialmente como una línea regular pero las previsiones de una escasa demanda llevaron a reformularla como línea de transporte a demanda. Si la mayor parte de los vecinos de Gijón tienen una parada de autobús a menos de 250 metros de su casa, ese nivel de cobertura en la zona rural es muy inferior. Aunque hay casuística de todos los tipos hay zonas importantes por su nivel de población o actividad económica que carecen de esa cobertura. Los mayores ejemplos son Bernueces, Cabueñes, Leorio, Porceyo y Cenero. Crítica de las frecuencias La propuesta presentada ayer a la Corporación en el salón de recepciones no tardó en sumar las quejas de Foro a través de su edil Pelayo Barcia. Una de sus críticas es que se amplían frecuencias. "Las líneas más usadas (1, 12, 15, 10 y 4), que actualmente llegan a tener frecuencias de 12 minutos durante el día, pasan, a través de las líneas equivalentes, a frecuencias de entre 15 y 20 minutos, lo que perjudicará a muchos viajeros", sentenció el edil. La propuesta de líneas habla de frecuencias de 15, 20, 30, 40 y 60 minutos en los días laborables y 20, 30, 40 y 60 en sábados y domingos según las líneas. También indica que esa formulación se hace fijando los 15 minutos para las líneas de mayor frecuencia y planteando la existencia de un remanente de autobuses disponibles para reforzar líneas en horas puntas. No hay previsión, por otro lado, de ampliar la franja horaria de actividad de los buses municipales en sus servicios regulares. El estudio ha sentenciado que las horas puntas son las ocho de la mañana y las dos de la tarde. Algo a tener en cuenta.