Podemos-Equo exige el reglamento de laicidad y el consejo de memoria para los presupuestos

Los tres ediles de Podemos-Equo ya le han empezado a poner palabras y cifras a sus exigencias al gobierno local de Ana González para facilitarle, a través de su abstención, la aprobación de un presupuesto municipal de 269,3 millones, que se eleva a casi 370 en el consolidado: el último del mandato. Son 13 las propuestas de un primer paquete de reivindicaciones presentado por el único partido de izquierdas en la oposición y, en esa condición, socio preferente en las negociaciones del equipo del PSOE e IU. La abstención de Podemos-Equo permitió aprobar los presupuestos de 2020 y 2022.

Hay propuestas del grupo morado y verde que suponen un compromiso de gasto y otras que son, eminentemente, un compromiso político a firmar en un documento. De las primeras algunas, las menos, tendrían su reflejo en el presupuesto inicial a través de las enmiendas a presentar a finales de esta semana y el resto tendrían que estar en la primera modificación presupuestaria a financiar con remanentes. ¿Y las políticas? Hay tres cosas que Podemos le exige a PSOE e IU dejar atadas antes de que acabe el mandato: la aprobación del reglamento de laicidad, la puesta en marcha del consejo de la memoria democrática cuyo reglamento está ahora en tramitación y la reclamación del pago del IBI diferenciado, más conocido como «IBI para ricos», que se aprobó en las ordenanzas fiscales de 2020 pero que una resolución de Alcaldía dejó en suspenso cuando estalló la pandemia.

«Las grandes empresas ya se han recuperado de la pandemia, los hoteles, por ejemplo, están celebrando las cifras de turismo. Así que no valen las mismas excusas de antes», indicó la portavoz de Podemos, Laura Tuero. La formación asegura que la normativa permite todavía exigir el pago de ese IBI «porque no anuló esa liquidación, solo se aplazó». Aplicar esa medida no solo garantizaría unos dos millones más de ingresos al Ayuntamiento, aunque sin fecha concreta para su recepción, sino que cumpliría una de las grandes reivindicaciones de Podemos en materia fiscal.

Las propuestas con cuantía consignada suman alrededor de 3,6 millones. En esa suma se integraría una partida de 1.250.000 euros para garantizar la renovación de la flota de autobuses de Emtusa en el caso de que no se consiguieran los fondos europeos que se han pedido para ello. También se reinvindica dar cabida al millón de euros para las peticiones de los consejos de distrito y sumar 365.000 euros al mantenimiento y mejora de la zona rural. Educación y deportes son las dos áreas que centran estas primeras propuestas. Las peticiones en educación son 75.000 euros para continuar con las mejoras de las pistas polideportivas escolares, 393.300 euros de aumento de la partida de mantenimiento y reparaciones en los colegios y 225.000 para lo mismo en las escuelas infantiles. Las peticiones deportivas son aumentar en 200.000 euros la partida de reparación de instalaciones deportivas y en 100.000 la específica para pistas de skate.

No hay una cifra asignada pero el listado también incluye licitar el nuevo contrato para el control de la avispa asiática con un mínimo de mil nidos a retirar cada año y concretar un convenio con la Autoridad Portuaria para que el Puerto asume el coste de las actuaciones de los bomberos en su espacio competencial.

Podemos ya ha enviado este primero paquete de medidas a la edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda, pero alertando de que habrá más peticiones y de que también hay que mirar el grado de cumplimiento de los acuerdos que avalaron la aprobación del presupuesto de 2022, incluidas las actuaciones del «escudo social» que Podemos reivindicó como su gran logro presupuestario.

Para Laura Tuero el trabajo de su grupo municipal refleja su «responsabilidad por muy difícil, por no decir imposible, que nos lo ponga el equipo de gobierno». Su contestación al llamamiento que Pineda hizo a la oposición pidiéndoles responsabilidad con su ciudad para aprobar unas cuentas marcadas por los proyectos comprometidos con financiación europea. «Nuestras medidas buscan favorecer a las clases sociales más golpeadas», indicó Tuero que criticó la «derechización» del PSOE desde el cambio de dirección en la Casa del Pueblo. Una derechización que les aproximaría a Ciudadanos, el otro grupo municipal con el que se abrió un proceso negociador. Las peticiones de Ciudadanos son frenar el plan de movilidad, el plan del Muro y el reglamento de laicidad.