Una pelea a la puerta del Albergue deja un apuñalado y un detenido

Tarde revuelta la de ayer en las inmediaciones del Albergue Covadonga. Un joven marroquí de 27 años resultó herido tras ser apuñalado a la altura del hombro a las puertas del centro dedicado a las personas sin hogar. El agresor, que fue detenido poco después por la Policía Nacional, es un español nacido en 1968 y muy conocido por los usuarios del Albergue, así como por los agentes de la comisaría de El Natahoyo por su historial delictivo. El herido, cuyas iniciales son S. A. B. H., también tiene antecedentes penales por otros hechos. La disputa se produjo mientras el joven marroquí se encontraba conversando con una mujer amiga suya, también usuaria del Albergue. "Pensé que le mataba", aseguró esta testigo ayer por la tarde.

El suceso provocó bastante revuelo en la zona. Es habitual que los usuarios del centro para personas sin hogar estén sentados en las escaleras de la puerta principal conversando, pasando la tarde. Según explicó la mujer, ella se encontraba hablando con el herido, que es amigo suyo, y con otras personas cuando sucedió todo. Explicó que el agresor llegó desde la zona del puente de la calle Carlos Marx y que se inició una disputa que se saldó con una puñalada. Las causas que provocaron el enfrentamiento las está investigando la Policía Nacional. "Al ver que le iba a atacar se movió y le dio en el brazo. Si no lo hace le acierta en el corazón y no sé qué es lo que habría pasado", detalló ayer por la tarde esta chica, también joven.

Al lugar de los hechos tuvo que acudir la Policía Nacional tras haber sido avisados de lo sucedido. Acudieron con un furgón y varios efectivos. No tardaron demasiado en llegar puesto que la comisaría de El Natahoyo está a escasos metros de la zona donde tuvo lugar la reyerta. Los agentes que intervinieron pudieron detener al autor de los hechos, que, según explicó la testigo de lo sucedido, trató de escapar a la carrera con el cuchillo aún en la mano. Según explicó esta mujer, el cuchillo tendría una hoja de dimensiones reducidas, "de unos 20 centímetros", apuntó.

El detenido, muy conocido en la zona por su apodo, tiene un largo historial delictivo. El apuñalado fue evacuado en ambulancia al Hospital de Cabueñes. En principio, sus heridas no revestían demasiada gravedad al haber sido alcanzado en una zona donde no hay órganos vitales. No obstante, en el suelo, ayer ya entrada la noche, eran aún visibles rastros de sangre que dejó en la acera a consecuencia de las heridas. Estos rastros estaban en la parte izquierda del Albergue Covadonga, en la parte más próxima a la calle Sanz Crespo, pero también había hacia la zona más a la derecha. Fue porque tras recibir las cuchilladas caminó unos pasos. "Fue al quitarse la cazadora cuando se dio cuenta de que estaba sangrando abundantemente", explicó la amiga de la víctima. Otros usuarios del Albergue que presenciaron los hechos señalaron que, en los últimos días, se han producido otros conflictos que no habrían sido tan graves como el que tuvo lugar ayer por la tarde.