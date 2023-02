Las obras con fondos de la UE siguen por el refugio de Cimadevilla con nuevos sondeos

Y para seguir. La maquinaria europea en el Ayuntamiento de Gijón no parara de generar novedades en los próximos meses. Entre otras cosas porque con el dinero Europa impone un cronograma a cumplir a rajatabla. Este mismo lunes se firma el acta de replanteo que permite comenzar las obras de ejecución de los sondeos, estibación y limpieza del refugio de Cimadevilla. Una propuesta que va dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con el que Gijón consiguió 2,8 millones de euros, que le servirá para potenciar su patrimonio histórico como atractivo turístico. La rehabilitación de La Fontica entró también dentro de ese plan.

En la fase final de la redacción del proyecto está la obra de cubierta verde en la escuela infantil "Escolinos", en Viesques. Una de las piezas más singulares del ya de por si singular "Gijón Ecorresiliente", que tiene una financiación de tres millones para actuaciones ambientales en las cuencas de ríos de Viesques, Moreda y El Cerillero. Entre las acciones a ejecutar están jardines de lluvia, tecnosuelos, depósitos de almacenamiento de aguas... y corredores ambientales conectando espacios verdes de los barrios. Conexión que en este caso se facilita ajardinando el tejado de un edificio escolar.

Edificios escolares cuya rehabilitación ha sido uno de los objetivos municipales, con la presentación de cinco iniciativas que suman 15 millones de euros. Ya están confirmados los tres millones, para cada uno, para las actuaciones en los colegios de Los Campos y Castiello. Los técnicos municipales preparan ahora mismo la licitación de ambos proyectos de ejecución. Mientras, se sigue esperando por la resolución a las convocatorias donde se presentaron las propuestas para los colegios Rey Pelayo, La Escuelona y Príncipe de Asturias.

Sin salirse del ámbito educativo, también hay movimientos en la conversión en corredor ambiental de parte de la calle Puerto de Somiedo, para pacificar el tráfico y mejorar el entorno del colegio Evaristo Valle, la escuela infantil Alejandro Casona y el instituto Rosario de Acuña. El proyecto ya está redactado y acaba de empezar la tramitación para su licitación. Vía Europa han llegado 120.000 euros. Los mismos conseguidos para la ya ejecutada regeneración de los entornos de la calle Bolivia y Costa Rica dentro de la ecomanzana de La Calzada.

¿Qué más movimientos se esperan a corto plazo? Entre abril y mayo, ese es el tope según el cronograma europeo, tienen que estar en la calle las 250 bicicletas del nuevo servicio municipal de bicicletas de alquiler, cuyo contrato para su gestión hasta 2026 salió a licitación hace unos meses por algo más de tres millones (sin impuestos). Este servicio está dentro del paquete de actuaciones financiadas en el proyecto "Zona de bajas emisiones de La Calzada e impulso a la movilidad sostenible y saludable de la ciudad de Gijón". Mismo proyecto donde están los iniciados carriles bus de avenida de la Costa, Pablo Iglesias, y avenidas Oviedo y Constitución, el carril bici de La Calzada, el desarrollo de un punto intermodal en el apeadero de tren del barrio y las actuaciones de pacificación del tráfico en la ecomanzana que acogen la calle Los Andes y las avenidas de la Argentina, las Industrias y Príncipe de Asturias. Todas estás actuaciones suman algo más de cuatro millones de euros y su ejecución oscila entre los tres meses del punto intermodal y el año y medio de las obras de la ecomanzana.

Otra fecha importante que está a la vuelta de la esquina es el 15 de abril. Es el fin del plazo que tiene el Ayuntamiento para que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de el preceptivo visto bueno al proyecto de renaturalizacion del Piles, que ha conseguido 2,8 millones de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad. La autorización debe acompañar al proyecto definitivo a enviar desde Gijón a la entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Que no se consideraran financiables por esa vía el ensanche del puente de La Coría y una nueva senda en Las Mestas ha obligado al Ayuntamiento a reformular el diseño inicial.

Aunque no sean tan visibles también suman muchos millones de Europa proyectos ya desarrollados de mejora tecnológica del Ayuntamiento, diseño de la Agenda Urbana, digitalización del comercio urbano o creación de rutas de comercio de compras, por poner algún ejemplo.

Y el proceso no para. El último movimiento ha sido presentar desde la Empresa Municipal de Aguas (EMA) un proyecto de 14 millones para implantar un modelo de gestión del ciclo del agua, del que se solicitan ayudas por una cuantía de 9,9 millones. Esa cifra eleva a más de 48 millones las ayudas pedidas a Europa en proyectos presentados por el Ayuntamiento que están a la espera de resolución. Entre los más importantes los 15 millones para obras en tres coles, los 9,5 millones del proyecto "Movilidad cero emisiones), los 3,4 millones para La Camocha y los 1,5 para el laboratorio de permacultura de Los Pericones. Además de los 1,4 millones solicitados como financiación para las reformas de Calderón de la Barca y Río Eo y los y los 7,5 para las operaciones de barrios degradados en Inuesa, Portuarios, Monteana y Contrueces.

No todos los fondos europeos que llegarán a Gijón lo hacen desde la línea de financiación Next Generation. Ni todos son una iniciativa municipal. En el primer caso, está la propuesta para la recuperación de El Bibio y su transformación en un espacio cultural, que el Ayuntamiento ha presentado a una convocatoria de los fondos Feder. El proyecto tiene un coste total de 6,2 millones y se pide una ayuda por 4,9 millones. La intención municipal es que su aportación no sea en euros contantes y sonantes sino en especies. La aportación municipal serían los gastos de personal imputados al proyecto, otros gastos corrientes y el valor de tasación del propio espacio de la plaza de toros, tanto el terreno como el edificio. El paquete de fondos europeos que llegarán a Gijón, pero que se gestionan desde otras administraciones, más en concreto desde el Principado de Asturias, incluyen como proyectos más visibles el intercambiador de autobuses en El Humedal y su entorno, el aparcamiento disuasorio en la avenida de Portugal y el desarrollo de un complejo de vivienda para jóvenes y un aparcamiento subterráneo en el solar de Peritos.