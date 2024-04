El Principado vincula el vial de Aboño al Puerto al "consenso" con Gijón y Carreño

"Lo que se haga en Carreño se va a hacer coordinado y consensuado con el Ayuntamiento de Carreño igual que lo que se haga en Gijón se hará con el Ayuntamiento de Gijón". Así trató de calmar ayer las aguas Alejandro Calvo, consejero de Fomento, tras los recelos causados en ambos concejos ante la propuesta del Principado de reactivar, como solución a corto plazo y mientras se resuelve el fiasco del vial de Jove, el viejo plan de acceso a El Musel por Aboño. Ayer, de hecho, se produjo la primera conversación entre el consejero y el regidor carreñense, Ángel García (IU), que había reprochado no haber sido avisado de esta idea antes de notificarse públicamente. El Alcalde, aunque aclara que "aún queda mucho por discutir" y que "la situación aún es muy inicial", sí tiende la mano a "analizar" una propuesta que, aunque con las conocidas reticencias de los vecinos de la zona, no puede descartar por ahora porque, entiende, falta información. "No hay nada dibujado ni proyectado, solo son ideas", recalcó el Regidor, que sí adelanta que no aceptará que su concejo asuma más tráfico de caminos si no se ejecuta antes el desdoblamiento hasta El Empalme.

Calvo había defendido esta semana que la alternativa del vial de Aboño ya se había concretado en un proyecto concreto redactado por el Puerto y aprobado en 2011, por lo que se busca ahora es "agilizar" y reactivar un plan que ya existía. Se complementaría, además, con el también redactado proyecto de desdoblamiento entre Lloreda y Veriña y hasta El Empalme, aprobado en las mismas fechas, y con un proyecto que asumiría directamente el Principado para reordenar el nudo de El Empalme. "El desdoblamiento de Lloreda a Veriña quedó parado por una baja temeraria, pero se ha revisado y estará listo de manera inminente. De hecho, esa obra se iba a licitar en paralelo con la del vial de Jove. Lo que decimos ahora es que, ya que la otra (el vial de Jove) se va a retrasar, pues agilicemos esta. Es fácil de entender", recalcó ayer el consejero.

El Consejero reconoce que El Empalme está "degradado" y urge su remodelación

García, por su parte, explicó haber charlado ayer con Calvo durante alrededor de una hora y que ambos se emplazaron a iniciar las conversaciones formales próximamente y después de la reunión de Gijón al Norte del próximo lunes, en la que el consejero espera poder hablar del vial de Jove con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Entiende el regidor de Carreño, por tanto, que estas conversaciones están aún en una fase "muy inicial", porque no existe "una propuesta concreta". De hecho, el viejo proyecto del vial de Aboño –que dibujaba tres viaductos– no se mencionó ayer en la charla entre ambos políticos, que se centraron, más bien, en la posible idoneidad del desdoblamiento de la GJ-10 hasta El Empalme. A juicio de García, cualquier debate a futuro sobre modificar el tráfico pesado en la zona pasaría por ejecutar antes esta obra y por reordenar el nudo de El Empalme, y adelanta que lo que no aceptaría "de ninguna manera" sería cualquier incremento del tráfico pesado en su concejo con las infraestructuras actuales.

El Principado, mientras, insiste en el apartado medioambiental. Calvo recalcó ayer que el futuro del valle de Aboño para por su "regeneración", toda vez que el parque de minerales "está quedando en desuso" y se sustituirá, tras la descarbonización, por industrias limpias. "Queremos no solo mejorar la infraestructura de la zona, sino la calidad de vida de los vecinos", afirmó el consejero, que fija para los próximos años la "oportunidad" de "regenerar" la playa de Aboño y un buen tramo de costa hasta Candás. "No será algo inmediato, pero El Empalme es una zona muy degradada donde hay oportunidades de actuar. Se beneficiarían no solo los vecinos del valle de Aboño, sino también los de la zona oeste de Gijón", aseguró. García, no obstante, insiste en que El Empalme es hoy ya un entorno "muy dañado" y que su situación empeoraría si se incrementa el tráfico pesado si no se planifica una mejora de sus infraestructuras.

