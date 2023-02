Vox carga en Gijón contra Barbón y el PSOE por "tener a Asturias abandonada a su suerte"

“Dejarse de excusas y titulares manipulados que lo único que hacen es llevarnos a la ruina y al aislamiento”. Esta es la exigencia al presidente del Principado, Adrián Barbón, verbalizada este lunes por la candidata de Vox en las próximas elecciones autonómicas, Carolina López, que denunció las tareas pendientes de la región en cuanto a infraestructuras, con especial hincapié en el Corredor Atlántico, la alta velocidad, El Musel y la Zalia.

Carolina López, acompañada por el diputado nacional y presidente de Vox en Asturias, José María Figaredo, visitaron la Campa Torres para llevar a cabo su denunciar contra la gestión del “sanchista Adrián Barbón”. “La Zalia es un fracaso socialista, que acumula más de 130 millones de euros de deuda, y El Musel, con una inversión de 800 millones, es el puerto junto con el de La Coruña más cercano a China por el paso del noroeste. Son dos infraestructuras claves en Asturias que están desaprovechadas debido a la nefasta gestión del PSOE”, denunció la candidata autonómica.

A juicio de Vox, “el AVE tiene que llegar a Gijón y Oviedo”. “No podemos perder la oportunidad de ser una gran plataforma logística. No hay excusas, se aprobó hace dos años estar en el Corredor Atlántico y desarrollar la conexión; y para ello hay financiación europea, pero hay que presentar un proyecto a través del mecanismo ‘Proyecta Europa’. Barbón debería explicar por qué no se ha hecho, a ver con qué excusa o mentira nos sale”, reflexionó Carolina López, que también reprochó que el presidente regional centrase en el turismo la importancia del AVE. “El turismo es importante, pero también la actividad empresarial que nos ayudará a generar empleo y fijar población, dos de los problemas más importantes que tiene Asturias por la gestión del PSOE”, añadió López.

La candidata destacó este lunes que “Asturias tiene futuro, solo hay que tener ganas y esfuerzo y dejarse de excusas”. Y, en la misma línea se pronunció también Figaredo. “El socialismo solo ha demostrado tener a Asturias abandonada a su suerte. No hay Corredor atlántico, no hay alta velocidad, no hay mercancías para la Zalia y El Musel sigue sin conexión ferroviaria. Es todo un desastre, y más grave aún porque esos planes ya están sobre el papel, solo falta que haya voluntad para ejecutarlos”, aportó.