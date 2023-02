La oposición rechaza el presupuesto al no aceptarse ninguna de sus enmiendas

Un ajuste que suma 4.000 euros al convenio nominativo de la Federación de Coros de Asturias. Ese es el único cambio, y en base a una autoenmienda de los socios de gobierno, que se incorpora al proyecto presupuestario de 269, 3 millones tras la votación de enmiendas al presupuesto que tuvo lugar ayer en la comisión de Hacienda. Una enmienda aprobada de las 60 presentadas. Aunque a votación solo llegaron 24 porque las 36 restantes fueron inadmitidas. IU y PSOE no votaron a favor de ninguna de las enmiendas de la oposición. Ciudadanos, Foro, Podemos, PP, Vox y el concejal no adscrito no votaron a favor del presupuesto del gobierno. Así que el documento económico llega al Pleno convocado para este viernes con un informe desfavorable de la comisión.

El trámite reglamentario va mal de cara a garantizar la aprobación del presupuesto y el trámite de negociación política no parece ir mucho mejor. "Volvemos a apelar a la responsabilidad de los grupos. No tener un presupuesto este año comprometería muy gravemente la situación económica del Ayuntamiento y la ejecución de los proyectos europeos", reclamaba ayer la edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda, a la salida de la comisión. Aunque era a ella a quien pedían esa responsabilidad desde Ciudadanos y Podemos-Equo, los grupos municipales que han tendido la mano a la negociación. En el caso de Podemos-Equo ayer se concretaban dos reveses que van a la línea de flotación de su paquete de 48 exigencias al gobierno de Ana González. Por un lado, los responsables del ente tributario del Principado han notificado que es imposible recaudar el IBI diferenciado del año 2020, como pedía Podemos, y por otro la inadmisión por motivos técnicos de enmiendas de la formación en favor de partidas para la zona rural y el mantenimiento de colegios hace inviable que se puedan volver a presentar, y sacar adelante, en el Pleno. De lo primero dudan ante la falta de un informe por escrito y lo segundo se lo afean al gobierno. "Si hubiera voluntad real de una negociación, la señora Marina Pineda, con la que estuvimos reunidas en varias ocasiones, podía haber planteado alternativas para evitar la inadmisión de enmiendas tan importantes", criticaba ayer la portavoz de la formación morada y verde, Laura Tuero. Sí hay opción a volver a votar la enmienda que, con 500.000 euros, supondrían poner en marcha la renta social, otra de las peticiones de Podemos, con una suma de otros 500.000 euros vía remanente Aunque en este sentido fue la propia Marina Pineda quien dejó claro que, ni de lejos, quedará dinero suficiente del remanente para cubrir los alrededor de siete millones que movilizan las propuestas de Podemos. Entre otras cosas porque primero toca financiar por esa vía "gastos ineludibles" como la actualización de la factura energética, el pago de la parte municipal de la última bajada del billete de autobús o las aportaciones a las empresas municipales. "Lo fácil sería decir que sí y luego no cumplirlo pero somos responsables y leales y decimos las cosas como son. No podemos firmar ahora un compromiso que no sabemos si vamos a poder cumplir. Siete millones, desde luego, es imposible", concretó Pineda. Lo que está claro es que no habrá que esperar al Pleno para saber que voto emitirán los ediles del grupo municipal de Podemos-Equo. Las dos organizaciones han convocado a sus militantes para el jueves por la tarde. Ellos tendrán la última palabra aunque para Tuero es evidente que "hemos presentado un documento lo suficientemente amplio como para encontrar puntos de acuerdo". ¿Y la opción de Ciudadanos? La concejala de Hacienda no la da por cerrada aunque haya calificado de inasumibles las tres exigencias que le puso la formación naranja para sentarse a hablar: frenar el Plan del Muro, el plan de Movilidad y el reglamento de laicidad. "Hay tiempo para hablar de cuestiones concretas. Creemos que Ciudadanos tiene esa visión de la responsabilidad que pedimos por Gijón", concretó Pineda. "Nosotros hemos sido claros y honestos desde el primer momento y nuestras condiciones son asumibles. Son ellos los que tienen que decir si las aceptan o no", explicó el edil Rubén Pérez Carcedo. Si el gobierno se compromete con esas tres medidas extrapresupuestarias, Ciudadanos no ve problema en llegar a un acuerdo concreto sobre las enmiendas que mantienen vivas . Aunque tampoco ven el problema para el gobierno a decir no a "tres cuestiones que por la vía de los hechos van a quedar en el aire en poco tiempo".