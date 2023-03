Ciudadanos y Foro, sobre el carril bici de La Calzada: "Falta diálogo"

El conflicto generado en la calle Los Andes por el carril bici de La Calzada sirvió ayer a José Carlos Fernández Sarasola, portavoz municipal de Ciudadanos, y a Jesús Martínez Salvador, su homólogo en Foro, para denunciar la falta de dialogo del gobierno del PSOE e IU con los afectados en todo este tipo de acciones de movilidad. "Diálogo y consenso es lo que hemos pedido por activa y por pasiva desde el inicio del mandato, y siempre hemos tenido la misma respuesta, que se hace lo mejor para los ciudadanos. Eso sí, sin contar con ellos. Se trata a los gijoneses como niños a los que decir que es bueno para ellos en cada momento", criticó Sarasola, quien habló directamente de "imposición". "Además, desde el sectarismo y con un enorme sesgo ideológico. Lo que pasa con este carril bici se soluciona con diálogo con los vecinos y los comerciantes", aseveró.

Para Martínez Salvador no hay duda de que "cuando un gobierno actúa sin diálogo, de espaldas a la ciudad y tomando medidas que, disfrazadas de buenas, lo que hacen es perjudicar, no se consigue otra cosa que el enfrentamiento ciudadano". El portavoz de Foro dejó claro que "este no es un debate de carril bici sí o carril bici no". "Es un debate de hacer las cosas bien, con consenso y de forma que nadie pierda, o hacer chapuzas", remató.